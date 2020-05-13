Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что Украина получит промышленный "безвиз" с Европейским союзом

Как сообщает Politeka.net, глава Кабмина обсудил этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель во время видеоконференции 12 мая. Его слова передает пресс-служба правительства на официальном сайте.

Денис Шмыгаль и Ангела Меркель поговорили о перспективах отношений между Украиной и Германий, в частности: сотрудничества в сфере экономики и энергетики. Украинский премьер намекнул, что уже в 2020 году ожидает от Германии поддержки в Европейском союзе.

"Надеюсь, что ФРГ во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 года даст четкий сигнал относительно европейского будущего Украины", - отметил Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина также заговорил о возможном получении Украиной промышленного безвизового режима со странами ЕС. Кроме того, он поднял вопрос о присоединении к Партнерству расширенных возможностей НАТО.

Ходят слухи, что после карантина Украина может потерять "безвиз" с Евросоюзом. Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предполагает, что на фоне пандемии в Европе могут пересмотреть правила безвизового въезда и ввести ряд ограничений. По его словам, из-за вспышек заболевания могут создавать "точечные барьеры" или вовсе закрывать границы.

Ранее вице-премьер-министр Вадим Пристайко рассказал, что Украине нужно пересмотреть условия Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. По словам чиновника, квоты на беспошлинный ввоз товаров в Европу не устраивают украинских производителей. Вадим Пристайко подчеркнул, что правительство уже начало переговоры с ЕС.

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