На Донбассе российские спецназовцы применяют французское оборудования для убийства украинцев

На это в новом посте на своей странице в Фейсбук обратил внимание главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов. При этом он возмутился отсутствием реакции на подобные провокации со стороны украинских властей.

По словам журналиста, снайперская группа «Сокол» Центра специального назначения ФСБ РФ использовала французские бинокли для убийства украинского сержанта Владимира Федченко. Бутусов подчеркнул, что в целом российские спецназовцы вооружены новейшим вооружением, однако самой дорогой деталью их экипировки является многофункциональный тепловизионный бинокль JIM LR компании Sagem.

Эти бинокли производятся во Франции и официально закупаются Россией, при этом купить такое оборудование на гражданском рынке или в военторге нельзя.

«Sagem Jim LR - это один из самых современных и качественных приборов наблюдения поля боя, который входит в комплект экипировки современной французского бойца FELIN…Бинокль имеет дневной и ночной каналы наблюдения, лазерный дальномер, магнитный компас, GPS-приемник и лазерный указатель», - пишет журналист.

Стоимость бинокля с охлаждаемой матрицей для длительного наблюдения составляет около 80 тысяч евро. На вооружении ВСУ есть всего несколько таких приборов, а системных закупок Украина не осуществляет.

Бутусов уверен, что Владимир Зеленский должен публично выразить протест против такого дерзкого поведения России на Донбассе. По его словам, молчание президента оскорбляет память погибших украинских бойцов.

«Если президент Владимир Зеленский уважает себя и свою страну, а не является мальчиком для битья для Путина, он обязан осудить факт российской агрессии, ведь это видео показывает, что болтовня о мире - полный фейк. Россия наращивает усилия, чтобы убивать украинцев!», - подчеркнул журналист, сопроводив свою публикацию соответствующими кадрами.

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