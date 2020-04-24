Известный украинский волонтер Наталья Юсупова, которая помогает военным, а теперь и пожарным, подключилась к сбору помощи для погорельцев на Житомирщине
На своей странице в социальной сети Фейсбук Наталья рассказала о том, что она вместе с единомышленниками передали пожарным, которые третью неделю тушат огонь на Житомирщине и в Чернобыльской зоне, полторы тонны помощи.
Теперь же к волонтерам начали обращаться за поддержкой и люди, которые в результате пожаров остались без крыши над головой и вынуждены спать на улице.
Ситуация, когда на своей спине все вытаскивают рядовые граждане, а не власти, не на шутку рассердила Юсупову, которая уже не впервые критикует президента и его окружение за равнодушие к реальным проблемам.
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«Обращаюсь к Зеленскому и депутатам партии «Слуги народа», помогите! Запишите красивое видео не из кабинетов, не с волонтёрами, а как Вы лично помогаете тем, у кого все сгорело! Им нужны стройматериалы, палатки и крыша над головой!! Хватит кино, давайте в реальности! Володимир Зеленський», – пишет она.
Также волонтера немало возмутила показуха со встречей самолета «Мрия», на которую глава государства явился лично, а также фильм о первом годе президентства.
«К пожарным съездить нет времени, они третью неделю не спят нормально, тушат пожары в радиоактивной зоне. Поехать и лично поддержать людей в Житомирской обл, у которых все сгорело и они лишились крова, тоже нет времени. Встречать мед груз и снимать кино о себе любимом время есть. Ни один депутат не поехал к людям, все заняты», – не сдерживает эмоций Юсупова, добавив, что люди скорее дождутся второго пришествия Христа, нежели помощи от государства.
Напомним, известный волонтер разнесла власть за бездействие в борьбе с пожарами.
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