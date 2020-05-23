Чемпионка Украины по боксу и боец смешанных единоборств (ММА) Елена Колесник возмутилась ситуацией в стране

Слова спортсменки передает Обозреватель.

"Мои друзья и родственники [в шоке] от ситуации в стране, от невозможности работать, платить коммунальные услуги, покупать еду. Мне будет 30 лет в этом году. Почему мои друзья должны ехать за границу, чтобы подтирать пожилому, хоть и, возможно, милому, европейцу жопу, копать клубнику в странах Европы", - гневно заявила она.

Не обошла она стороной и ситуацию с пандемией в мире.

"Моя ситуация следующая: как и многие украинцы, я не имею возможности вернуться домой. Государственные деятели предлагают специальные рейсы по специальным ценам. Тут задаешь себе вопрос: «Что мне продать специально – душу дьяволу или почку, чтобы уехать за 750 или 800 евро домой?» И спецрейс был только один за все время. Но речь не об этом. Каждый должен заниматься своим делом и стараться делать это качественно", - отметила она.

Ранее, народный артист Украины и известный поэт Юрий Рыбчинский высказался об украинских реалиях

Так, он сравнил Украину с руиной и заявил, что в таком состоянии ее даже не помнит.

Кроме того, положение страны сейчас напоминает тот исторический период, в котором она была после кончины гетьмана Богдана Хмельницкого.

"То, что происходит сейчас - это руина. Это такая же руина, которая произошла после смерти Богдана Хмельницкого. Это второй Голодомор, потому что я каждый день со своего балкона вижу бомжей, старых людей, так сказать, которые в мусорных ящиках ищут пищу. Такого не было ни при советской власти, ни даже в тяжелые первые годы (независимости Украины - прим. ред.), 90-е годы. Это никто не учитывает, но очень многие люди умирают от голода", - ответил Юрий Рыбчинский.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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