Профессор Владимир Корсунов рассказал о катастрофической ситуации, которая сложилась в Харьковской инфекционной больнице

Как передает Politeka.net, соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook.

Врач утверждает, что среди медицинского персонала огромное количество зараженных "китайским" вирусом.

"Сегодня был на консилиуме у ВИТ Областной инфекционной клинической больницы, осматривал заведующую одного из отделений, которая попала к ВИТ с двусторонней пневмонией и положительным тестом. Болеет директор, заместитель директора по медицинской части, заведующий ВИТ, три анестезиологи и куча врачей, медицинских сестер, младшего персонала! Ежедневно увольняются сотрудники!", - сообщил он.

Более того, больница уже месяц загружена на 100 и более процентов.

"Обстановка в больнице на грани взрыва! Преступный областной департамент охраны здоровья населен зелеными гоблинами молчит и цинично высмеивает врачей. Такое происходит в зеленой Украине", - отметил он.

Также он предупредил о последствиях, которые жду горожан.

"Я обращаюсь ко всем тем, которые не носят маски в супермаркетах и магазинах, кто с 25.05 погрузится в метро - лечить Вас будет некому!", - отметил он.

По словам профессора, для заведующей отделением, собирают средства всей больницей.

"Вот такая жизнь на самом деле - она совсем не соответствует рапортам украинских властей, на которых, я считаю, ждет новый майдан и колиивщына!", - заключил он.

Ранее в сети показали фото из больницы №31 в Харькове.

На снимках – палата с изношенным линолеумом, трещины и осыпавшаяся штукатурка под старой железной кроватью. Но больше всего поражает «туалет», представляющий собой стул без спинки с дыркой, обтянутый медицинской пеленкой, под которым стоит ведро.

Напомним, харьковчанам наглядно показали последствия массовых гуляний.

Как сообщала Politeka, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.



