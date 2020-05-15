Закрытые в связи с карантином границы могут открыть после 15 июня

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью "Сегодня".

Он отметил, что открытие границ Украины будет синхронизироваться с европейскими странам.

"У нас граница на выезд в Европу открыта. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут "идите", но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще", - отметил Геращенко.

Он добавил, что на сегодня Евросоюз принял решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев.

"То же самое касается любимой украинцами Турции", - отметил замглавы МВД.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что туристический сезон летом состоится, но будет иметь ряд особенностей из-за противоэпидемических мер.

Отметим, во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что несмотря на то, что сейчас 32 из 43 стран Европы ослабляют карантинные ограничения, но пандемия вовсе не окончена.

По прогнозу медиков, ограничения придется сохранить около года. Это касается ношения масок, соблюдения общих правил гигиены и дистанции в отношении окружающих.

Напомним, украинцам придется сидеть дома, в МВД назвали сроки открытия границ: «Не стоит ожидать».

Как сообщала Politeka, что ждет в этом году украинских туристов, появился прогноз: "отдых отменяется".

Также Politeka писала, что украинцы ломанулись на отдых, номера раскуплены: где будет вспышка эпидемии после майских.