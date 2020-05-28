Актер театра и кино Валерий Чигляев высказался о патриотизме

Слова украинского артиста передает СХІД.ІНФО.

Актер уверен, что понятие слова "патриот" в наше время имеет совсем неправильное значение.



"Определенные силы, что в России, что в Украине, когда-то заимели бренд на понятие «патриот». Есть несколько пунктов, при невыполнении которых ты не можешь считаться патриотом. Например, в России ты должен ненавидеть украинцев, а в Украине ты должен ненавидеть русских. И если ты не согласен с этим, то ты не патриот. Слово «патриот» обрело какой-то нехороший смысл", - отметил он.

Кроме того, актер рассказал историю со своей жизни, которая подтверждает его слова.

"Я считаю, что абсолютно неважно, какой вы национальности, если вы родились в этой стране, и что-то для этой страны хорошее сделали. Я разговаривал с одним человеком с усами, с ветераном определенного движения, и во время нашего общения задал ему вопрос: кто для тебя больше патриот Украины? Или Амосов, профессор, хирург, кардиолог, который сделал десятки тысяч операций и спас людей, или Чикатило, который ходил в вышиванке, говорил на украинском языке и убил семьдесят с чем-то человек? Так этот дядя покрылся пятнами и сказал: «Все одно москалі погані», - рассказал Чигляев.

А вот певец и шоумен Андрей Данилко уверен, что независимо от языка, украинский это или русский, человек может быть настоящим патриотом Украины.

По его словам, грабить страну в вишиванке - это никакой не патриотизм.

"Я люблю своих людей, люблю Украину и все хорошее, что здесь происходит. Я горжусь тем, что я украинец, но если ты сталкиваешь людей, но при этом говоришь на украинском языке? Это тоже патриотизм?", - задался вопросом Данилко.

В то же время он уверен, что каждый украинец должен знать государственный язык.

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"У нас (В Украине - ред.), вместо того чтобы поднимать уровень жизни, поднимают уровень патриотизма на голодный желудок. У нас ходят ребята со свастикой, зигуют и так далее. Напоминает эпоху Гитлера, но тот перед войной обеспечил народу достойное проживание", - уверен композитор.

Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.

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