Згідно з рішенням Кабінету міністрів, Україна перейшла від тотального карантину до адаптивного, який продовжено до 22 червня. Представники бізнесу позитивно оцінюють цей крок, як такий, що сприяє виходу підприємств з кризи, проте акцентують увагу на окремих питаннях, що потребують певних змін

Отже, представники аналітичних центрів та бізнес-об’єднань вважають вкрай важливим обговорити та внести зміни до критеріїв визначення готовності того чи іншого регіону до послаблення карантинних заходів:

1. Згідно з Постановою, на території регіонів зі сприятливою епідемічною ситуацією запроваджується послаблення протиепідемічних заходів. Постановою визначені три критерії / ознаки сприятливої епідемічної ситуації (інцидентність, завантаженість ліжок, охоплення тестуванням), яким має відповідати регіон для запровадження послаблення.

Якщо Показник 2 (Завантаженість ліжок) <50% та Показник 3 (Охоплення тестуванням) >12 на 100 тис. населення – виглядають цілком логічними, – то Показник 1 (Інцидентність) <12 на 100 тис. – не вбачається доцільним. Незрозумілою і невмотивованою є як кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. Населення – зокрема, 12 осіб, – так і сам критерій, який не відображає загрозливість ситуації у регіоні.

Припустимо, що в області “А” гарні показники завантаженості ліжок (наприклад, 10%), гарні показники з тестуваннями (наприклад 50 на 100 тисяч), а показник “Інцидентність” з тижня у тиждень є стабільним і тримається в межах 15 на 100 тисяч. При цьому тижнями область потерпає без транспорту і залишається з іншими обмеженнями, паралізується економіка області та тривають транспортні колапси в містах.

Пропонуємо замінити цей критерій на інші підходи: приріст інфікованих по області у відсотках до попередніх періодів (це може бути +20% на день протягом тижня); рівень позитивності тестування з усіх випадків тестування підозрілих; зміна динаміки хворих, які потребують кисень та зміна динаміки смертності. .

Одночасно з цим пропонуємо вивести таку діяльність, як транспорт (який весь час пандемії працює у переважній більшості країн Європи) з-під дії показників і віддати рішення щодо нього місцевій владі.

2. Запропонований Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 порядок початку роботи транспорту в частині прийняття та відправлення повітряних суден з 15 червня 2020 року потребує деяких змін – зокрема, пропонуємо відновити прийняття та відправлення повітряних суден з 06 червня 2020 року.

Зауважимо, що кожен день зупинки роботи авіа завдає величезних збитків аеропортам та авіаперевізникам, які вже готові до відновлення роботи з дотриманням протиепідемічних заходів, а також бізнесу, діяльність якого тісно пов’язана з необхідністю прибуття на територію України представників партнерів, учасників проектів тощо. З огляду на те, що аеропорти мають вищий рівень системи безпеки, ніж наземний транспорт, що авіаперевізники мають змогу та готові забезпечити необхідні безпечні умови для перетину українського кордону (та на внутрішніх перевезеннях), а також зважаючи на те, що міжнародні сполучення в Україні під час дії карантину не були повністю скасовані, просимо переглянути дату відновлення роботи повітряних суден та дозволити запуск авіаперевезень з 06 червня 2020 року на таких умовах:

З 06 червня 2020 року дозволити прийняття та відправлення повітряних суден, що перевозять як громадян України, осіб, що мають посвідчення на постійне проживання в Україні та членів їх родини, так і іноземних громадян, які допускаються на територію України за умови проходження ними одразу по прибуттю (якщо прибуття з-за кордону) ПЛР-тесту на наявність у них вірусу COVID-19, що має встановити негативний результат захворювання. Особа, яка має негативний результат ПЛР-тесту допускається на територію України без дотримання обов’язкових умов обсервації і самоізоляції.

3. Звертаємо Вашу увагу на те, що частина ухвалених раніше виключень щодо можливості роботи закладів, які здійснюють свою діяльність у сфері культури та креативних індустрій, вести діяльність під час карантину, що були наявні у Постанові КМУ № 211 від 11 березня 2020 (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 травня 2020 р. № 343 і від 14 травня 2020 р. № 377), при ухваленні нової Постанови КМУ щодо встановлення карантину (№ 392 від 20 травня 2020 р.), чомусь не були включені у останній документ. А також запропоновані неодноразово уточнення щодо роботи закладів культури в сфері виробництва аудіовізуальних послуг не були враховані в новій Постанові, відсутність яких фактично не дає змоги реалізовувати дозволену діяльність на практиці.

З огляду на це просимо:

1) Невідкладно доповнити підпункт 6 частини 3 Постанови КМУ № 392 від 20 травня 2020 р. двома абзацами, що були присутні в попередній редакції Постанови КМУ № 211 від 11 березня 2020 р., наступного змісту:

«діяльності підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань, а також телерадіоорганізацій, афілійованих з ними організацій, які забезпечують їх повноцінне функціонування, зокрема виробництво контенту, а також інших суб’єктів у сфері масової інформації, які забезпечують роботу засобів масової інформації та доставку контенту до телеглядача (провайдерів програмної послуги, операторів телекомунікацій, що забезпечують розповсюдження сигналу телебачення та радіомовлення), інших виробників аудіовізуального контенту;

здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової інформації телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої журналістської діяльності, зокрема на вулицях населених пунктів, у приміщеннях підприємств, установ, організацій, органів державної влади тощо, за умови обмеження кількості осіб, задіяних для виробництва телевізійного продукту в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та забезпечення всіх задіяних осіб засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів».

2) З 06 червня 2020 року врахувати запропоновані раніше індустрією зміни до частини п’ятої підпункту 6) пункту 3 Постанови КМУ № 392 від 20 травня 2020 р. і викласти її в наступній редакції (зміни позначені жирним шрифтом):

“роботи суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому повітрі (включаючи громадські місця), у транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях (у тому числі приміщеннях, призначених для зйомки аудіовізуальних творів (студії, павільйони), а також у інших приміщеннях навіть за умови заборони/обмеження ведення суб’єктами господарювання, що є власниками/орендарями таких приміщень, своєї господарської діяльності у зв’язку з дією карантинних обмежень і заборони/обмеження користування такими приміщеннями), за умови обмеження кількості осіб, які здійснюють кіно- та відеозйомку в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження і відгородження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб, та використання персоналом, залученим до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно”.

Враховуючи те, що знімальний процес передбачає зйомки в будь-яких місцях, потрібних сюжету, в тому числі з використанням індивідуально визначених локацій: парків, вулиць, різноманітних приміщень – таких. як торговельні центри, театри, кінотеатри, розважальні заклади тощо, вказані вище уточнення вкрай важливі. У іншому випадку знімальний процес сьогодні фактично частково заблокований. Запропоновані зміни просимо врахувати з метою уникнення різночитань зі сторони контролюючих органів та запобігання накладення санкцій на організаторів зйомок і власників/орендарів вищевказаних приміщень.

4. Зважаючи на відкриття метрополітену з 25 травня, зняття заборони на проведення служб у церквах, дозвіл на проведення спортивних змагань, діяльність музеїв, театрів, цирків та інші пом’якшення щодо карантину, просимо дозволити поступове зняття заборони на проведення наступної діяльності:

1) З 06 червня 2020 року дозволити роботу всіх закладів громадського харчування (в тому числі в приміщеннях) за умови дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років).

2) З 06 червня 2020 року дозволити роботу та діяльність всіх закладів, що надають послуги з тимчасового розміщення за умови:

– носіння працівниками медичних масок та одноразових рукавичок;

– щоденного проведення температурного скринінгу працівників та відвідувачів;

– проходження відвідувачами при поселенні температурного скринінгу та експрес-тесту, який має показати негативний результат.

3) Дозволити проведення культурних/видовищних масових заходів з дотриманням профілактичних та протиепідемічних заходів та на умовах, викладених нижче.

Планування і підготовка будь-якого видовищного/культурного масового заходу (концерт, вистава, шоу) займає не менше 1-2 місяців, тобто відновлення роботи потребує тривалого часу та чітких термінів послаблення карантину для будування планів, без розуміння яких проекти і бізнес понесуть великих збитків у разі, якщо не будуть встановлені чіткі дати для відновлення можливості проведення таких заходів. Розуміючи це, більшість європейських країн уже чітко визначила терміни та етапи зняття заборони на проведення масових заходів, надавши тим самим галузі час на підготовку та можливість не опинитися в ситуації, коли проводити масові заходи дозволено, але не реалізувати на практиці можливо. Серед таких країн, що вже надали чіткі дати відкриття нашої галузі є в тому числі Іспанія та Італія, які найбільш постраждали від епідемії.

За результатами консультування з Головним державним санітарним лікарем України В. Ляшко, підготовлені методичні рекомендації проведення масових заходів на період адаптивного карантину з урахуванням особливостей галузі, загальні умови яких викладені нижче.

Просимо розглянути наступні терміни зняття заборони на проведення масових заходів і умови їх проведення:

1) З 10 червня 2020 року дозволити проведення заходів у закладах і на відкритих просторах із дотриманням таких основних правил:

– проведення температурного скринінгу працівників та відвідувачів;

– носіння медичних масок та одноразових рукавичок;

– дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як чотирьох відвідувачів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років) – за аналогією із закладами громадського харчування;

– проведення заходів, на яких відвідувачі стоять, дозволяється тільки при дотриманні умови – 1 особа на 5 кв.м.

2) З 20 червня 2020 року дозволити проведення заходів у закладах і на відкритих просторах з дотриманням таких основних правил:

– проведення температурного скринінгу працівників та відвідувачів;

– носіння медичних масок та одноразових рукавичок;

Заклади зі стаціонарними місцями для сидіння можуть розміщувати відвідувачів у форматі «шахматки» і не більше 50% місткості залу;

– проведення заходів, на яких відвідувачі стоять, дозволяється тільки при дотриманні умови – 1 особа на 4 кв.м.

Представники бізнес-асоціацій – членів Української Ради Бізнесу – закликають Кабінет Міністрів якнайшвидше розглянути надані пропозиції, обговорити за участі представників бізнесу та фахівців аналітичних центрів та врахувати у найближчих змі нах до Постанови КМУ.