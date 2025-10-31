Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что путин предложил пустить журналистов в Покровск, чтобы ВСУ прекратили огонь по разрозненным группам россиян и они собрались в ударный кулак, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, путин заявил, что ВСУ заблокированы в Купянске и Покровске и находятся в окружении, но россия не против пустить представителей СМИ, в том числе украинских и зарубежных, прекратив на время боевые действия.

«Это с чего, по-вашему, путин так раздобрел? Интересно, да? Во-первых, он собирается куда пускать украинские СМИ? На территорию Украины. А что это он там распоряжается? Это территория Украины. Это Украина решает, кого куда пускать, а кого куда не пускать. Не могут российские войска никаких журналистов никуда запускать. У них нет таких полномочий. И ни один гражданин россии не может быть журналистом на этой войне. Он может быть только военным и легитимной военной целью и, естественно, будет уничтожен по прибытии», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

И сейчас, констатирует эксперт, конечно, путин ждет, что Трамп будет призывать Украину срочно согласиться на это перемирие, а потом еще и Уиткофф подключиться, что журналистов обязательно надо пустить посмотреть на это замечательное окружение.

«А дело в чем? В том, что в Покровске образовался многослойный салат, где есть то россияне, то наши. Нет такого, что эту зону контролируют россияне, а эту – мы. такого нет. Там натырканы где-то отдельные российские группы по 2-3 человека буквально, но в сумме их человек 100-200, может быть, не знаю. И наши их по одному уничтожают. Главная цель – не дать им сойтись вместе, объединиться. Наша бригада отстреливает их по одиночке. А путин хочет добиться прекращения огня, чтобы они там собрались в один кулак. Мы их поодиночке перестреляем, как рябчиков, а путин хочет, чтобы зашли какие-то якобы журналисты и Украина перестала стрелять. Вы думали, что путин решил стать великим гуманитарием? Решил запустить туда журналистов. Вот этого нельзя категорически допустить», – объясняет Михаил Шейтельман.

