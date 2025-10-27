Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что отношения Украины с США за год тотально улучшились, Трамп поменял своих главных помощников и теперь не жалеет россию, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Чтобы оценить положение Украины сегодня, констатирует эксперт, надо вернутся на год назад. На следующий день после победы в выборах, напоминает он, у Трампа и Зеленского был телефонный разговор по поводу окончания войны, но там так же был и Илон Маск, который, к счастью, больше не принимает участия во всем этом процессе. Дальше, продолжает эксперт, переговорами занимался Уиткофф, это он ездил в москву к путину, это к нему в США прилетал Дмитриев говорить о торговле и так далее, но и он теперь отстранен от дел.

«Кто сегодня все решает? Рубио. В посте после звонка путина Трамп назвал всего одного человека по имени. Он написал, что поговорил с путиным, будут переговоры в Будапеште, а делегацию, которая будет готовить эти переговоры, возглавит Рубио. То есть он написал прямо, что никакого вам Уиткоффа. Он понимает, что Уиткоффа уже купили, поэтому теперь все будет делать Рубио. Новые санкции, разрешение бить HIMARS по плотинам, Storm Shadow – по заводам, по складам. Это за год. Наше положение за год в отношениях с США тотально улучшилось», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

И пока в кремле постоянно повторяют, что встреча в Будапеште просто отложена, подчеркивает он, в Белом доме четко говорят, что она отменена. Теперь, констатирует эксперт, Трамп выставляет условия для встречи в путиным, он хочет конкретно заключить соглашение, а не тратить время зря.

«Дальше интересная маленькая интрижка. путин говорит: «Нам эти санкции все не страшны». Трамп говорит: «Ну, хорошо, через полгода посмотрим, страшны или не страшны». И тут Трамп говорит насчет Tomahawk, что полгода надо учить украинских солдат. Совпадение? Полгода. Через полгода узнаем, как работают санкции, и полгода нужно, чтобы обучить украинских солдат пользоваться Tomahawk. Совпадение? Не думаю», – заключает Михаил Шейтельман.

