Погода в Украине наладится уже в ближайшее время

Синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко прогнозируют, что уже на этих выходных местами будет до +30 градусов.

Так, Диденко на своей странице в Фейсбук рассказала, что 6 и 7 июня жарче всего будет на Юге, Востоке и в Днепропетровской областях.

"Уже с 6-го июня тепло будет раскручиваться и дальше нас ждут жаркие деньки. На Троицу в Украине ожидается +23+28 градусов, на Юге и Востоке местами до +30 градусов!", - написала синиптик.

Синоптики Украинского гидрометцентра на карте показали, в каких регионах в субботу, 6 июня и на Троицу, 7 числа, будет жарче всего. В эти дни от осадков удержится преимущественно Восток и Юг Украины.

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Свой прогноз озвучила заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова.

По ее словам, нас ждут резкие смены погоды, также ожидаются грозы, штормовые ветра, шквалы.

Температурные качели будут терзать украинцев весь июнь: столбик термометра будет подниматься до 25 градусов тепла, но продержится там недолго - потом температура будет снижаться.

По ее прогнозу, такие перепады будут происходить каждые 3-4 дня.

Лишь начиная со второй половины июня погода будет немного напоминать о лете, но не обойдется и без дождей. Такая ситуация продержится аж до середины июля.

"А вот что будет дальше, мы будем еще анализировать. В августе обычно появляются уже высокие температуры, +30. Но этот месяц тоже может оказаться неустойчивым, будут волны холода, волны жары", – заключила климатолог.

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