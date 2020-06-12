Карантин актуализировал фундаментальный вопрос для общества: дистанционное образование только временная замена обучению лицом к лицу или мы все достигли того момента, когда это можно считать альтернативой дальнейшего развития. Здесь ответ неоднозначный.

Когда пандемия COVID-19 распространилась по всему миру, большинство стран объявили о временном закрытии школ. Однако затем во многих государствах применяли современные инновационные информационно-коммуникационные технологии, что позволило продолжить образовательный процесс. Вдруг миллионы семей попали в ситуацию, когда формат образования измененился на дистанционное обучение.

В эти сложные времена учебным заведениям по всей стране нужно делиться мнениями и знаниями о том, как лучше смягчить риски для всех участников обучения. Ведь вскоре вступление в вузы. Эксперты, педагоги, руководители учебных программ обсудили практический опыт Ровенской области на онлайн форуме «Образование, ситуация с ВНО и поступлением в ВУЗы». Соорганизатором и модератором события была сенатор Европейского экономического Сената EES, вице-президент АНПУ Елена Хотенко.

Всемирно компания Майкрософт открыла свой офис в Украине в 2003 г. А уже в 2009 наше государство стало участником Программы правительственной безопасности Microsoft (Government Security Program). Реализовывались достаточно успешно другие проекты. Сейчас большое внимание уделяется развитию «Office 365 Education», доступ к которой предоставляется компанией бесплатно школам и ученикам. Об особенностях функционала программного продукта, рассказала на форуме координатор образовательного проекта Майкрософт в Украине Нина Кутузова. Речь шла ио сохранении и совместном использовании файлов, и о веб-конференции в формате HD, и защите данных. Поэтому возможности сотрудничества со школами достаточно крупномасштабные.

Эксперт направления «Образование» аналитического центра «Украинского института будущего» (UIF) Николай Скиба выделил 5-ть необходимых компонентов развития университетской системы : 1. Прирост нового знания через фундаментальные и прикладные научные исследования и текущую социально-политическую аналитику. 2. Активные методы обучения, ориентированные на студента и такие, что в итоге помогают студенту приобщиться к созданию знаний. 3. Система защиты оригинальных результатов исследований. 4. Система передачи знаний и технологий, они становятся продуктом или сервисом. 5. Формирование условий для академического предпринимательства.

Поддержал докладчика и Виктор Мошинский (ректор Национального университета водного хозяйства и природопользования) , который добавил, что реформирование образовательного процесса должна заключаться в предоставлении большей автономии университетам: избавиться советских атавизмов в организационной работе, обучающем процессе, финансовой деятельности. А это требует изменений на общегосударственном уровне. Кстати, свои предложения ректор передал Президенту Зеленскому несколько дней назад.

Руководители школ Ровенской области Наталья Тарасевич и Сергей Терентьев, тоже считают, что необходимо внедрять современные технологические инструменты, ведь таким образом школьники будут чувствовать себя более привычно и уверенно во взрослой жизни. Их поддержал заместитель начальника управления образования и науки Ровенской ОГА Александр Набочук .

По мнению Елены Хотенко , коронавирус резко, но достаточно четко продемонстрировал, что мы живем в глобальном мире . Это означает не только глобальные возможности, но и глобальные проблемы. А для их решения всем нужна взаимная поддержка и скоординированные действия. Для этого и был проведен онлайн форум «Образование, ситуация с ВНО и поступлением в ВУЗы» .

Ошибочно считать, что данная ситуация является исключением, а после карантина все вернется к предыдущему привычному способу обучения и жизни. Образование является одним из важнейших вызовов. Учебный процесс после карантина изменится существенно. Вопрос в следующем: насколько быстро руководители учебных заведений, специалисты смогут переориентировать образовательный процесс в новый формат.