Всеобщее недовольство на фоне задолженности по зарплате подстегивают шахтеров оккупированной части Донбасса к решительным действиям

Кроме того, появились "народные мстители", которые обещают вступиться за права шахтеров. Об этом сообщает Телеграм-канал "Донбасский кейс".

Так, после волнений на нескольких шахтах, горнякам кинули "кость" или пообещали кинуть, но вместе с тем 2/3 тарифной ставки от прежней, как были, так и остались - а если сравнивать с временами СССР или даже Украины, то это вообще ничто.

"Все больше и больше информации говорит о том, что забастовки на шахтах "Никанор-Новая" и "Комсомольская" - это только начало. Причем кроме чисто экономических требований вскоре вполне могут прозвучать и политические, - говорится в сообщении. - Вот и начали «бурления» среди шахтеров, а особенно их семей, которое вполне можно назвать «ностальгией» по не таким уж и далеким временам и основной их смысл руководство республик не порадует: при Украине было лучше и не ошиблись ли мы в 2014 году голосуя за народные республики, в которых от этого слова только одно название".

Отмечается, что недовольство началось в связи с реструктуризацией отрасли - только в ЛНР закрываются все неприбыльные шахты, аж 23.

"В общем в опасную игру играют руководители ЛНР ведь одним из последствий «силового решения» в ходе забастовки в г. Антрацит стали впервые выдвинутые политические требования, так до всеобщей забастовки или чего серьезней недолго", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, жители ОРДЛО все активнее выказывают желание вернуться в Украину.

"Да, не думал, что это скажу, но как-то при Украине жилось получше... И тех, кто будут хаять меня в комментариях, про то, что и "едь в свою укропию", я вам отвечу, большинство бы не просто уехало туда, а уже сами готовы вернуть все, как было", - сообщалось на Фейсбук-страничке "Шахта Никанор-Новая".

Пост вызвал ажиотаж в сети, украинцы комментируют заявление горняков. Некоторые готовы к такому возвращению, другие же отрицательно отнеслись к затее.

"Наивные ) Они "прозрели" , когда им скомандовали "прозреть"

"Пропаганда и плюс отсутствие мозгов"

"тільки в Говнорашку! в Україні цих зрадників уже ніхто бачити не хоче!"

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.