Володимир Зеленський після новин про зараження своєї дружини зробив заяву про вакцину проти небезпечного китайського вірусу

Так, президент України заявив про необхідність посилити переговори з іншими країнами з питання співпраці в придбанні вакцини проти COVID-19, коли вона з'явиться.

«Україна повинна отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, як тільки вона буде виготовлена. У нас хороші відносини з Європейським Союзом. Будь ласка, уважно стежте за розробками вакцини проти коронавірусу і тримайте Україну високо на порядку денному», - заявив президент.

У свою чергу, українці поставилися до його заклику досить скептично.

«Апофеоз порожніх обіцянок...ще вакцина не створена, а ми тут пропіаримся...просто ідіотизм якийсь...У нас тестів не вистачає, людям безкоштовно їх не роблять, зате тут чергова вата...», «Зеленський доручив посилити міжнародні переговори про співпрацю з иноплатенянами, якщо вони будуть знайдені», «навіть якщо і не буде виготовлена, бабло вже у справі», - пишуть люди.

Нагадаємо, що раніше китайським заразилася вірусом дружина президента Олена Зеленська. Спочатку повідомлялося, що її хвороба протікає в легкій формі, однак 16 червня з'явилася інформація про її госпіталізацію.

"Зараз діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості. Стан стабільний", - говорилося в повідомленні ОП. Також наголошується, що в підключенні до апарату ШВЛ дружина президента поки не потребує.

Нагадаємо, Олену Зеленську терміново госпіталізували, стан погіршився: "Підключення до апарату ШВЛ...".

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