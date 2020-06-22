Шоумен и продюсер Игорь Кондратюк жестко высказался о России

По его словам, Украина должна отказаться от всего российского телепродукта до тех пор, пока РФ не вернет оккупированные территории.

Такое мнение он высказал в программе "Гончаренко рулит" на "5 канале". По его словам, российский контент – это контент людей, которые поддерживают убийц Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).



"Российский контент – это контент людей, которые поддерживают убийц (палачей прим.ред) Украины, поэтому Украина должна отказаться от всего российского телепродукта до тех пор, пока РФ не вернет оккупированные территории. ", - заявил он.

Кроме того, он добавил, что Украина не должна показывать слабину, ведь Россия может ею воспользоваться в своих целях.

"Ситуация заключается в том, что здесь нельзя давать слабину: отдайте Крым, верните Донбасс, и я, может, подумаю, что Россия умеет снимать сериалы, кино, телевизионные проекты, имеет певцов и певиц", – подчеркнул Кондратюк. Он добавил, что на сегодня "они все умерли, от них пахнет агрессивной мертвечиной".

Также ранее сообщалось, что Игорь Кондратюк заявил, что Россия для него умерла как страна. Продюсер уточнил, что ему не за что уважать большинство россиян, однако при этом выделил пятерку тех, чье мнение имеет для него значение.

Кондратюк отметил, что уважает музыкантов Андрея Макаревича и Юрия Шевчука, актеров Олега Басилашвили и Лию Ахеджакову, а также писателя Виктора Шендеровича.

Также продюсер добавил, что более 100 млн россиян, которые голосовали на выборах за Путина, являются такими же "палачами", как и он сам.

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