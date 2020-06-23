Возмущенная украинка обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Как сообщает Politeka.net, Тамара Диденко в Фейсбук опубликовала пост, относительно транспортировки газа для жителей частных домов.

"Господин Президент! Как же так несправедливо получается? В свое время мы с соседями вели газ по улице за собственные средства.

Рыли траншеи под газовую линию, покупали трубы для газоперегону, которые потом за свой счет изолировали, оплачивали сварочные работы, засыпали траншеи, строили газораспределительный пункт. И все это за собственные деньги в нелегкий 1994 год.

От государства и от газовой компании не получили ни копейки! А теперь за доставку газа по этим трубам мы должны платить", - возмущается украинка.

К слову, украинцев предупредили об изменениях в платежках за газ и изменениях в тарификации за отопление.

Так, с 1 июля 2020 года прекращается действие специальных цен на газ для населения, которые утверждал Кабинет министров. В частности, Кабмин решил отменить регулируемый тариф на газ для расчета стоимости отопления.

При этом специальные цены на газ сохранятся в следующем отопительном сезоне, до мая 2021 г. – для предприятий теплоэнергетики.

Начиная с отопительного сезона 2020-2021, предприятия должны считать свои тарифы исходя из средней цены на газ за предыдущий отопительный сезон. Если газ дорожает, к примеру, на 50%, то тепло, вода должны вырасти в цене как минимум на 35%.

Из-за того, что в прошедшем отопительном сезоне цена на газ была на рекордно низкой отметке, можно рассчитывать и на то, что стоимость тепла будет ниже, чем в прошлом году.

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

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