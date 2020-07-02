Украинец жестко отреагировал на высказывание нардепа от партии «Слуга народа» Галины Третьяковой о детях "низкого качества"
Как передает Politeka.net, соответственный пост Сергей Мельковский опубликовал на своей страничке в Facebook.
"Я ребенок очень низкого качества. В 10 лет остался без матери и пошел по интернатам. Окончил Киевский государственный университет по специальности "Журналистика". Работал на телевидении и был редактором более 20 газет. Возглавлял информационное агентство. Кандидат в мастера спорта. Возглавлял литературную студию имени Максима Рыльского при Киевском государственном университете. Был главным редактором издательства "Дніпро". 30 лет в бизнесе. Владею четырьмя языками", - рассказал мужчина.
По его словам, Третьякова должна покаяться за свое высказывание об украинских детях.
"В общем, я человек очень культурный. Но сегодня от имени тысяч интернатовцев скажу то, что и сам от себя не ожидал: "С**ка ты подзаборная, падай ниц и проси прощения у тех детей, которых и с твоей помощью сделали бедными, но не такими противными и гнилыми, как ты".
Русская Кардашьян показала формы в платье с «бездонным» декольте: «Можно потеряться»
Озверевшая Волочкова показала свое истинное лицо: "Вы чмо последнее, а я живу в доме роскошном"
Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит сейчас: "Только время поможет"
Юная невестка Пугачевой с младенцем на руках ошарашила известием: "Сегодня я стала..."
Напомним, что рассуждая на тему распределения социальных выплат и категорий граждан, которые могут рассчитывать на денежную помощь, Третьякова грубо высказалась о детях из необеспеченных семей, назвав их «низкого качества».
Отметим, что психолог уже оценила состояние нардепа от партии «Слуга народа» Галины Третьяковой после ее высказывания о детях.
Специалист уверена, что политик потеряла нить реальной жизни, и такие слова могут быть связаны с детской травмой.
Напомним, новый Кабмин ошеломил украинцев решением: "Людям будет лучше без выходных".
Как сообщала Politeka, отмена субботы-выходного в Украине: новый Кабмин поразил решением в первый же день.
Также Politeka писала, что новый закон о труде ударит по украинцам: работу потеряем даже на больничном, скандальные детали.