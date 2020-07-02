Украинец жестко отреагировал на высказывание нардепа от партии «Слуга народа» Галины Третьяковой о детях "низкого качества"

Как передает Politeka.net, соответственный пост Сергей Мельковский опубликовал на своей страничке в Facebook.

"Я ребенок очень низкого качества. В 10 лет остался без матери и пошел по интернатам. Окончил Киевский государственный университет по специальности "Журналистика". Работал на телевидении и был редактором более 20 газет. Возглавлял информационное агентство. Кандидат в мастера спорта. Возглавлял литературную студию имени Максима Рыльского при Киевском государственном университете. Был главным редактором издательства "Дніпро". 30 лет в бизнесе. Владею четырьмя языками", - рассказал мужчина.

По его словам, Третьякова должна покаяться за свое высказывание об украинских детях.

"В общем, я человек очень культурный. Но сегодня от имени тысяч интернатовцев скажу то, что и сам от себя не ожидал: "С**ка ты подзаборная, падай ниц и проси прощения у тех детей, которых и с твоей помощью сделали бедными, но не такими противными и гнилыми, как ты".

Напомним, что рассуждая на тему распределения социальных выплат и категорий граждан, которые могут рассчитывать на денежную помощь, Третьякова грубо высказалась о детях из необеспеченных семей, назвав их «низкого качества».

Отметим, что психолог уже оценила состояние нардепа от партии «Слуга народа» Галины Третьяковой после ее высказывания о детях.

Специалист уверена, что политик потеряла нить реальной жизни, и такие слова могут быть связаны с детской травмой.