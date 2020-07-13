Будівельники б’ють на сполох: внаслідок непродуманої реформи в будівельній сфері десятки підрядних організацій опинилися на межі банкрутства

Їхня робота заблокована через неможливість внести зміни до ліцензій і легально працювати, пише тематичний портал ББП.

Державну архітектурно-будівельну інспекцію, яка здійснювала нагляд за будівельною діяльністю, розформовано постановою Кабміну у березні. А щоб створити новий орган контролю – потрібно внести зміни до закону. Запропонований документ був «сирим» і, на думку професійної будівельної спільноти, містив низку шпарин для корупції, тому його відправили на доопрацювання.

Працювати за правилами в цій ситуації фактично неможливо – бо правил нема.

“Внаслідок цієї підвішеної ситуації у нерівних умовах з конкурентами опинилися новостворені підрядні організації - вони не можуть зайти на ринок СС2 і СС3, тому що не мають змоги отримати ліцензію, яка за діючим законом все ще потрібна, але органу, шо її видає – нема. А також ті будкомпанії, які хотіли розширити перелік видів робіт до ліцензії, щоб мати змогу брати участь в тендерах і взагалі продовжувати вести будівельну діяльність”, - наголошує експерт з містобудівної діяльності та інститутів самоврядування громад Олексій Ковальов.

Щоправда, з переліком видів робіт все також неоднозначно: за словами експерта, попередній перелік скасовано, а новий не затверджено, що дає змогу чиновникам в ручному режимі керувати процесом.

“З юридичної точки зору, ліцензії діють з тим переліком, з яким видавалися. На сьогодні таких переліків 4 (за період з 2011 по 2020 рр.). Але постає питання, як буде обирати Тендерний комітет? На свій розсуд? Тут чітко проглядається корупція – виграє той, хто домовиться. Це можуть бути як компанії, пов’язані з можновладцями, так і інші, в тому числі, монополісти”, - припускає Ковальов.

У виграшній ситуації опинилися ті підрядники, в яких є ліцензії - у цей період хаосу на ринку їх ніхто не зможе ані перевірити, ані забрати ліцензію. Останнє міг зробити Мінрегіонбуд, якому тимчасово передали ці повноваження, але фактично без перевірок, які нема кому здійснювати, це зробити неможливо.