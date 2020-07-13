Тарас Матвеев был на фронте с начала войны

Погибшему на Донбассе украинскому военному присвоили посмертно звание Героя Украины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, глава государства Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" младшему лейтенанту Тарасу Матвееву, который недавно погиб на Донбассе во время боя с оккупантами.

Соответствующий указ Зеленский подписал сегодня, 13 июля.

В Офисе президента сообщили, что звание Героя Украины присвоено украинскому военному за личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Известно, что Тарас Матвеев находился на фронте с самого начала российской вооруженной агрессии. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал служить в рядах Вооруженных сил. Во время обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований 31-летний Матвеев спас двух своих собратьев и помог им добраться до безопасного места. Сам он погиб от мины оккупантов.

"Именно благодаря таким людям Украина выстоит и победит. Это - пример ценностей молодых поколений украинцев, которые творят нашу страну. Вечная память Герою", - заявил Зеленский.

Похоронят погибшего Героя в среду, 15 июля.

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