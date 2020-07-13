Пономарьов повідомив, які це компроміси

Якщо Україна піде на прийнятні компроміси з Росією, питання з Донбасом можна буде вирішити

Таку думку в інтерв'ю Обозревателю озвучив відомий російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, повідомляє Politeka.

За словами політика, враховуючи той факт, що Володимир Путін став "вічним" президентом РФ, військові дії на Донбасі можуть тривати нескінченно.

"Поки Путін живий, утримувати ці регіони Росія може скільки завгодно. Тому сама по собі ця війна не закінчиться", – вважає Пономарьов.

Однак, зазначив екс-депутат, в Кремлі хочуть якось виплутатися з ситуації, що склалася.

"Вони втомлюються від санкцій, які вимотують і викликають глухе ремство в російській еліті. Ігнорувати санкції можна, вони не смертельні, в Росії багато внутрішніх ресурсів, але вирішити проблему все-таки хотілося б", – пояснив Ілля Пономарьов.

Тому, переконаний опозиційний політик, якщо Київ піде на компроміси, які будуть прийнятні для обох сторін, питання з Донбасом буде можливо вирішити.

"Це російська мова, особливий статус і амністія", – уточнив можливі компроміси Пономарьов.

Раніше Politekа повідомляла, що Росія зірвалася на нові загрози.

Також у Кабміні попередили про повернення Донбасу і назвали головні умови.

Крім того, в Кремлі перейшли до погроз з-за Донбасу.