Сильные дожди завтра оставят территорию страны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook синоптика Наталки Диденко.

Так, по данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, по состоянию на 12:00, 14 июля в городе выпало 87 мм осадков, это – абсолютный суточный максимум осадков за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был установлен в июле 1883 года (83 мм).

Синоптик пронозирует, что мощные осадки отодвигаются, 15 июля останутся максимум умеренные дожди на северо-востоке Украины, на севере, а также в Винницкой, Черкасской областях и в городе Кропивницкий. Небольшие дожди также возможные на Волыни, Ровенщине и в Карпатах.

Температура воздуха завтра ожидается в пределах + 21 + 26 градусов, на юге – до + 26 + 28 градусов, на севере местами + 18 + 20 градусов. В Киеве температура воздуха повысится до + 23 градусов.

В дальнейшем потепление будет продолжаться, в большинстве областей Украины ожидается до + 29. Лишь в западных областях будет от + 19 до + 24 градусов тепла.

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