«Глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что найден способ обеспечить полуостров водой

Так, он заявил, что уже в ближайшие дни Симферополь получит 15 тысяч кубов воды, которые поступят по новому водопроводу Белогорск – Симферополь, передает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, прокладкой водопровода занимаются российские военнослужащие. Они протянули три нитки и еще планируют установить 12. Трубы будут соединять по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения Симферополя.

«Результатом проведенной работы станет возможность по временной схеме перебрасывать до 50 тысяч кубометров воды в водохранилища Симферополя, что, в свою очередь, практически в полном объеме закроет потребность города в питьевой воде», – написал Аксенов на своей странице в Фейсбуке.

Не все жители встретили новость оптимистично.

«Я что то не поняла. Наше Тайганское водохранилище будет снабжать водой Симферополь? А ничего, что Тайган и Белогорское водохранилища почти пустые? Зашибись, что творится. Как говорится: отдай дяде а сам иди к...», «Не знаю, что вы собрались перебрасывать, но Тайганские водохранилища пустые! Путин постоянно твердил все 6 лет: в первую очередь в Крым обеспечить водой! И где она? Только и слышим: средства выделены! С материка можно было давным-давно что- то придумать с водой! Я лично видела колонны военных машин с трубами и всякой другой техникой. Так что, называется, Белогорск "делись" и выживай без воды!», – пишут на странице у Аксенова.

Тем временем блогер RoksolanaToday&Крым25% уже высмеяла браваду главаря оккупационной администрации.

«Теперь проблема с водой в Симферополе решена! 3 (три) трубы подадут воду в город. Диаметр какой! Но у нас говорят, что МО РФ тянет воду лично для своих нужд. А шоу – это просто шоу...», – написала она.

Напомним, в России нашли способ обеспечить Крым водой.

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