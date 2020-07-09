В России придумали, как обеспечить Крым водой
Об заявил глава оккупационной власти полуострова Сергей Аксенов.
Минобороны России построит временный трубопровод для обеспечения Крыма пресной водой. Он будет перебрасывать 60 тыс. кубометров в сутки из Белогорского района в Симферополь,
"Вчера сюда прилетал Дмитрий Витальевич Булгаков (специалист по тыловому обеспечению) и команда Минобороны. Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского", – рассказал Аксенов.
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Также он отметил, что в трех основных водохранилищах для снабжения Симферополя осталось воды на 110 дней.
Ранее мы писали, что возобновить водоснабжение полуострова пока что невозможно
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Данилов рассказал, что необходимо для подачи воды в Крым. По словам представителя ведомства, возобновить водоснабжение удастся только после деоккупации полуострова.
«Возобновить водоснабжение можно будет только после восстановления Украины в международно признанных границах» - говорит он.
Напомним, что перед тем, как Россия захватила Крым, примерно 85% потребностей его жителей обеспечивал Северо-Крымский канал. Вода по нему поступала с территории Украины, но когда остров оккупировали, поставки решили приостановить.
Напомним, РФ может начать новый конфликт с Украиной уже 7 июля, переговоры провалились: "плюнули врагу в лицо".
Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.
Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".