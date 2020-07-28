Что за люди такие...

На Львовщине парень закрыл котенка в 3-литровой стеклянной банке

Как передает Politeka.net, видео своих издевательств он выложил в соцсетях, но позже удалил его.

Неравнодушные пользователи обратились к полиции, чтобы наказать нарушителя. Правоохранители уже отреагировали, сообщает Червоноградский отдел полиции.

Парень удалил фото и видео с издевательством над котенком, зато опубликовал новое.

Пользователи заметили, что из-за нехватки воздуха котенок выглядит хилым и изможденным.

Правоохранители нашли парня и пообещали, что парню «откупиться» не получится, а вот наказание ему назначит суд.

Ранее мы писали, что в Одессе – разгар туристического сезона, и предприимчивые дельцы зарабатывают, на гостях, как могут.

В частности, отдыхающим, гуляющим по центру города, предлагают сфотографироваться с лошадями, разрисованными «под жирафа» или украшенными сердечками из краски.

Информацию об этом и соответствующее фото опубликовали в зоозащитной группе UAnimals в Фейсбуке.

«Между тем в Одессе извращенцы для развлечений и прибыли продолжают раскрашивать лошадей. Полиция издевательством это не считает. Вам это кажется нормальным?», – говорится в подписи. Однако публикация вызвала огромный резонанс, собрав свыше 450 комментариев. Если одни негодуют и призывают наказать владельцев животных, то другие отмечают, что лошади выглядят ухоженными, а краска никак не вредит им.

Напомним, одесситам показали, что творится в парках после смягчения карантина.

Как сообщала Politeka, одесский зоопарк впервые показал людям новорожденного тигренка.

Также politeka сообщала о том, что в аэропорту Одессы среди пассажиров оказалось больше тысячи попугаев.