Політична партія Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна» випустила черговий номер партійної газети.
Про це пише Знай.юа.
Мешканці та гості столиці вже можуть ознайомитись з випуском біля станцій метрополітену.
Головною новиною номеру став бюджет столиці, який сьогодні нинішня влада реалізує в інтересах друзів мера та забудовників. На прикладі окремих витрат експерти «Рідної країни» показали, що сьогодні гроші, які фактично належать мешканцям столиці, влада не соромлячись «дарує» своїм друзям.
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Лідер партії Микола Томенко зазначив: «Через нашу позицію для команди «Рідної країни» закриті двері до олігархічних ЗМІ і у нас є лише два шляхи спілкування з киянами – через газети та соціальні мережі. Тому ми намагаємося всіма доступними шляхами розповісти мешканцям столиці про те, кому насправді віддана нинішня влада та в чиїх насправді інтересах сьогодні керує містом. Наша команда готова боротись за те, щоб Київ нарешті став містом для КИЯН, а не забудовників, а бюджет міста витрачався в інтересах КИЯН, а не друзів мера».
В серпневому номері також дізнаєтесь наступне:
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