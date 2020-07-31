Політична партія Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна» випустила черговий номер партійної газети.

Про це пише Знай.юа.

Мешканці та гості столиці вже можуть ознайомитись з випуском біля станцій метрополітену.

Головною новиною номеру став бюджет столиці, який сьогодні нинішня влада реалізує в інтересах друзів мера та забудовників. На прикладі окремих витрат експерти «Рідної країни» показали, що сьогодні гроші, які фактично належать мешканцям столиці, влада не соромлячись «дарує» своїм друзям.

Лідер партії Микола Томенко зазначив: «Через нашу позицію для команди «Рідної країни» закриті двері до олігархічних ЗМІ і у нас є лише два шляхи спілкування з киянами – через газети та соціальні мережі. Тому ми намагаємося всіма доступними шляхами розповісти мешканцям столиці про те, кому насправді віддана нинішня влада та в чиїх насправді інтересах сьогодні керує містом. Наша команда готова боротись за те, щоб Київ нарешті став містом для КИЯН, а не забудовників, а бюджет міста витрачався в інтересах КИЯН, а не друзів мера».

В серпневому номері також дізнаєтесь наступне:

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