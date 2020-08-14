Двадцатилетний парень стал боевым медиком и командиром отделения на Донбассе

Как передает Politeka.net, историю младшего сержанта Виталя Олексевича рассказали в Командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"Что можно успеть в двадцать лет? Думаете, немного?! Окончить школу, выбрать профессию, а затем начинать овладевать своей профессией. Возможно, это так… Но реалии российской агрессии против нашего государства обозначили другие приоритеты среди украинской молодежи",  - говорится в сообщении.
 
В двадцать лет – он уже хорошо знает, как звучит полет пули вражеского снайпера и сколько ударов сердца есть у воина, чтобы успеть спрятаться от российской мины, которая стремительно приближается к нашим позициям.

Знание школьных предметов Виталий смог применить на передовой: 
 
"Школьные предметы по физике, химии, а главное – по биологии и естествознанию, придется применять, копая шанцы и строя усиленные перекрытия. А вот математика позволит быстро считать количество патронов, что остались у тебя и у всего подразделения, который отражает вражескую атаку. Рассчитывать маневры коварного и безжалостного захватчика. Да и, собственно, узнать и сообразить, что такое эта атака", - отметил автор рассказа.

Ранее мы сообщали о хирурге из Винницы, который за четыре месяца спас 1500 бойцов на Донбассе.

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Одной из самых запоминающихся историй с практики Андрея Вербы было спасение украинского снайпера.

Разведчик получил тяжелое ранение живота. Он прошел два километра с автоматной пулей в теле. Хирург решил провести операцию бойца в полевых условиях и спас ему жизнь.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.

Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.

 
 
 