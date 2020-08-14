Как передает Politeka.net, историю младшего сержанта Виталя Олексевича рассказали в Командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
"Что можно успеть в двадцать лет? Думаете, немного?! Окончить школу, выбрать профессию, а затем начинать овладевать своей профессией. Возможно, это так… Но реалии российской агрессии против нашего государства обозначили другие приоритеты среди украинской молодежи", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали о хирурге из Винницы, который за четыре месяца спас 1500 бойцов на Донбассе.
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Одной из самых запоминающихся историй с практики Андрея Вербы было спасение украинского снайпера.
Разведчик получил тяжелое ранение живота. Он прошел два километра с автоматной пулей в теле. Хирург решил провести операцию бойца в полевых условиях и спас ему жизнь.
Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".
Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.
Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.