Двадцатилетний парень стал боевым медиком и командиром отделения на Донбассе



Как передает Как передает Politeka.net , историю младшего сержанта Виталя Олексевича рассказали в Командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.



"Что можно успеть в двадцать лет? Думаете, немного?! Окончить школу, выбрать профессию, а затем начинать овладевать своей профессией. Возможно, это так… Но реалии российской агрессии против нашего государства обозначили другие приоритеты среди украинской молодежи", - говорится в сообщении.

В двадцать лет – он уже хорошо знает, как звучит полет пули вражеского снайпера и сколько ударов сердца есть у воина, чтобы успеть спрятаться от российской мины, которая стремительно приближается к нашим позициям.

Знание школьных предметов Виталий смог применить на передовой: