В Украине деньги считать не привыкли. Чиновники по традиции, которая не меняется с выборами уже которое десятилетие, считают государственный бюджет своим личным. Как пишет Знай.юа, к примеру, на прошлой неделе, читая ленту украинских новостей я наткнулась на интересное распоряжение Кабинета Министров Украины № 70 от 19 августа 2020 года, которым Премьер-министр Украины г-н Шмигаль поручает Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов, Минюсту, Минфину, Фонду госимущества и Нацагенству по вопросам госслужбы рассмотреть вопрос (читай придумать способ) о переносе центрального аппарата Госэкоинспекции в г. Кривой Рог, пишет журналистка Аза Запольская в издании Цензор.нет.

По словам журналистки, это второе по своей фееричной необдуманности решение после недавнего соединения двух министерств в одно (Минэкологии и Минэнергетики). Министерства под напором экологов в итоге разъединили, согласившись, что это была не лучшая идея, но бюджет на реорганизацию два раза потратили. Ну а что такого? В Украине, которая всему миру должна кому гривну, кому миллиард, не привыкли к подсчетам. Перечитав массу статей коллег, которые высказывают позицию от "шкурных" интересов подопечного Президента, ранее актера 95 квартала Юзика до просто необдуманных обещаний самого Президента в ходе избирательной кампании, данных криворожцам пришла к заключению, что нужно упустить эти составляющие. Ведь и то и другое ставит крест на дальнейшей карьере Президента.

Но даже если опустить все эти детали и детали, в которых мои коллеги очень хорошо информированы, можно увидеть намного более страшные для демократии и верховенства права вещи. Например, тотальное попирание закона, прямо предусматривающего нахождение всех центральных органов власти в г. Киеве, несоблюдение законных прав и интересов работников, нарушение трудового законодательства, и много других вещей, которые не допустим в странах ЕС.

К вышеизложенному хочу добавить цифры. Перенос любого органа, его реорганизация стоит для бюджета страны миллионы гривен. Сюда входит не только изменение фактического адреса, реквизитов, печатей, помещений, оборудование рабочий мест, но и перевод самих сотрудников. В текущем 2020 году на финансирование службы было выделено 386,6 млн гривен. Из этой суммы выплачиваются заработные платы, которые составляют 94% всего бюджета.

Не сложно сложить математику сколько будет стоить реорганизация, если на сегодняшний день по информации пресс-службы Госэкоинспекция состоит из 27 территориальных управлений, в которых, учитывая центральный аппарат работает 1926 сотрудников. Цена вопроса – очень дорого!!! К тому же в 2021 году нужно будет предусмотреть из Госбюджета расходы не только на перенос центрального аппарата, а также на дальние командировки сотрудников из Кривого Рога, но и на компенсацию материальных выплат тем сотрудникам, которые не смогут переехать с новым офисом.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов пока не готово сказать насколько эту идею возможно реализовать. По словам заместителя Министра Романа Шахматенко профильные министерства и ФГИУ готовят аналитическую записку о возможности переноса Госэкоинспекции в г. Кривой Рог с бюджетированием. По словам замминистра, в целом министерство поддерживает такую инициативу правительства, ссылаясь на то, что г. Кривой Рог один из самых загрязненных регионов Украины.

В то же время, Президент Ассоциации адвокатов Украины, управляющий партнер АК "Маршаллер Груп" Зоя Ярош считает, что на данный момент такой перенос юридически невозможен.

"Надеюсь, что идея переноса центрального аппарата Государственной экологической инспекции Украины из Киева в Кривой Рог, останется такой же фантазией, как и предыдущая идея переноса Администрации (переименованной в последующем в Офис) Президента Украины с Банковой в Украинский дом. Такие решения прежде всего должны быть экономически и юридически обоснованы, ведь необходимо посчитать расходы как на обустройство зданий, так и расходы работников для решения рабочих вопросов в Киеве, ведь все другие центральные органы исполнительной власти размещены именно здесь. Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" определяет, что именно город Киев является местом расположения центральных и других соответствующих органов исполнительной власти. Столичный статус города возлагает на органы местного самоуправления и органы исполнительной власти дополнительные обязанности и гарантирует этим органам предоставление со стороны государства дополнительных прав.

Кроме того, согласно статье 32 КЗоТ Украины, перевод работника в другую местность на том же предприятии, в учреждении, организации, допускается только с согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Если же работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается. В этом случае похоже на то, что кто-то очень хочет тотально изменить кадры в Госэкоинспекции. Но к лучшему ли? Очень сомневаюсь, что честные работники захотят изменить свое место жительства, вместе с семьями, налаженным бытом и т.д, имея только честную зарплату. А вот коррупционеры согласятся на все - и на переезд, и на работу подальше от других органов центральной власти и журналистов" - резюмирует адвокат.

В случае, если не сохранить сотрудников аппарата, то Госэкоинспекция растеряет остатки профессиональных кадров, которые обладают уникальными знаниями и на которых держится работа всей Инспекция – уверена Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.