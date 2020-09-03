Встреча проходила онлайн в режиме Skype-связи между Киевом и Брюсселем.

На конференции обсуждались вопросы кадрового дефицита судей, проблемы политического давления, которое осуществляется на суд, внешнее воздействие, из-за присутствия в общественных советах иностранцев, а также отсутствие четкой стратегии реформирования.

Основательница Института демократии и развития «Polita» Екатерина Одарченко во время вступительного слова заявила, что проводить такие встречи необходимо для Украины, и первая встреча, которая состоялась в Страсбурге в прошлом году, продемонстрировала свою эффективность.

Алексей Жмеренецький, председатель подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций указал, что реформирование правоохранительной системы происходит, но не настолько эффективно. В частности, в Украине создано несколько антикоррупционных органов, но их работа должна быть отрегулирована.

Народный депутат Украины Андрей Костин признал, что доверие к судебной реформы в обществе низкая, но не стоит демонизировать суд, как институт. По его словам, отдельные общественные организации спекулируют на теме судоустройства и дезинформируют как украинское население, так и мировое сообщество, в том числе европейских коллег.

Мария Мезенцева, заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам приближения законодательства Украины к законодательству ЕС отметила, что общество имеет большой запрос на реформы. Запрос, который сформировался в обществе на изменения, должен быть реализован, но к этому необходимо подходить взвешенно

Со стороны Европы первым взял слово модератор встречи экс-депутат Европарламента Франк Швальба. Он считает положительным то, что такие встречи происходят, подчеркнув, что для Европы Украина является очень важной и в ЕС активно следят за состоянием дел, в частности, в системе правосудия.

Швальба заметил, что он с коллегами давно наблюдает за тем, как Украина борется за свой путь в Европу и проводит реформирование различных отраслей, в частности судоустройства. Он отметил, что коллеги из Европы готовы делиться опытом.

Вилли Форте директор организации Human Rights Without Frontiers International (HRWF), почетный член Стратегического совета Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии в Киеве сказал, что в Украине было создано несколько антикоррупционных органов и они парализуют работу друг друга, чем уменьшают собственную эффективность.

Народный депутат, член Комитета по вопросам правовой политики Сергей Демченко сказал, что за пределами Украины часто не совсем верно понимают то, что происходит в Украине. По его мнению, в вопросах судебной системы и правоохранительных органов нужно не просто полагаться на чью-то информацию, а проверять данные.

Святослав Пискун, экс-советник Генерального прокурора, бывший главный прокурор Украины, председатель ОО «Союз юристов Украины» считает, что каждому, кто следит за реформой правосудия в Украине следует проверять информацию, ведь она бывает ложной.

Поддержал Пискуна Павел Горбасенко - председатель Хозяйственного суда Киевской области, добавив, что отдельные общественные активисты присвоили право доносить до западных партнеров информацию о состоянии дел в Украине, и это не правильно.

К конференции присоединялись и специалисты из Израиля, например Алекс Миллер - бывший депутат Кнессета несколько созывов от фракции «Наш дом - Израиль». Он поделился информацией о том, как устроена система правосудия в Израиле.

Кроме этого, подключались коллеги из Эстонии и Брюссель, что указывает на большой интерес Западных партнеров к реформированию судебной системы в Украине. Стороны договорились создать рабочую группу по решению вопросов, Которые поднимались во время разговора.

Сразу после начала конференции поступило сообщение о минированиы здания КВЦ «Парковый». Все присутствующие вынуждены были покинуть помещение и ждать несколько часов на улице, пока работники правоохранительных органов НЕ проверят здание. Также за день до конференции представители ОТДЕЛЬНЫХ общественных организаций попытались провести массированную кампанию дезинформации, Пытаясь помешать налаживанию конструктивного диалога между Украиной и европейскими специалистами.

Несмотря на это, общение все же произошло. Данный факт свидетельствует о желании европейских специалистов по праву вести диалог с Украиной.