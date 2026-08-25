Пенсійний фонд в Полтавській області не завжди застосовує правильний показник середньої зарплати при переході на пенсію за віком.

Виплати пенсіонерам у Полтавській області можуть суттєво зрости при правильному переході на пенсію за віком — у Пенсійному фонді не завжди враховують вигідніший для людини показник середньої заробітної плати.

Як повідомляє видання «На пенсії», показовим став випадок пенсіонерки, якій пенсію за вислугу років призначили ще у вересні 2009 року, а в жовтні 2022 року вона перейшла на пенсію за віком. Після переходу жінка звернулася до ПФУ із заявою про перерахунок, вважаючи, що для обчислення мали б використати показник середньої зарплати за три календарні роки, що передували року переходу, — тобто за 2019–2021 роки.

Однак Пенсійний фонд відмовив, наполягаючи, що пенсію фактично призначили ще у 2009-му, тож для розрахунків слід застосовувати показник за 2014–2016 роки. Пенсіонерка оскаржила це рішення в суді.

Черкаський окружний адміністративний суд став на бік жінки. Судді зазначили: перехід на пенсію за віком із пенсії, яка призначалася за іншими правилами, у межах солідарної системи фактично є первинним призначенням пенсії за віком. Отже, має застосовуватися показник середньої зарплати за три роки, що передували року звернення, — у цьому випадку за 2019, 2020 та 2021 роки.

Що радить експертка

За словами експертки зі страхування та пенсійного забезпечення Наталії Бубнової, після досягнення пенсійного віку людина, яка отримує пенсію по інвалідності, має право перейти на пенсію за віком. Таке переведення здійснюється за заявою пенсіонера.

«Якщо після призначення пенсії по інвалідності людина продовжувала працювати й набрала щонайменше 24 місяці страхового стажу, під час першого переходу на пенсію за віком для розрахунку може застосовуватися новий показник середньої зарплати. Це часто дає можливість отримати вищий розмір пенсії», — пояснює Бубнова.

Як діяти пенсіонерам

Перед переходом на пенсію за віком експертка радить перевірити, скільки страхового стажу вже набрано після призначення попередньої пенсії, а також порівняти можливі варіанти розрахунку. Для цього варто звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду в Полтавській області або подати заяву через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

У кожній ситуації результат може бути різним, тому важливо не просто подати заяву на зміну виду пенсії, а й заздалегідь з'ясувати, який варіант розрахунку буде вигіднішим.

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