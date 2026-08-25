«Запоріжжяобленерго» оприлюднило графіки відключення світла у Запоріжжі 26 та 27 серпня. Без електропостачання тимчасово залишаться десятки вулиць — фахівці проводитимуть планові та термінові ремонти електрообладнання.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 25–26 серпня вже оприлюднили, а тепер стали відомі адреси знеструмлень на 26 та 27 серпня. Про це повідомляє «Запоріжжяобленерго».

У вівторок, 26 серпня, ремонтні роботи розпочнуться о 09:00 і триватимуть до 17:00. Енергетики виконають плановий ремонт електрообладнання одразу на двох великих групах адрес.

Планові ремонти 26 серпня (09:00–17:00)

До першої групи увійшли вулиці: Аматорська (54–69), Андрія Лободи (17–32), Василя Стефаника (14–29), Виробнича (8, 10), Дніпровські пороги (10), Зачиняєва, Історична, Карпенка-Карого (20–36), Компресорна (23–31), Комунальна (8а–33), Листопрокатна (1–41), Медична (8–108), Молодіжна (77–87), Павлокічкаська (55–61), Петра Сагайдачного (63–113), Рекордна (33А–37Б), Скворцова (1–119), Фортечна (71–75), Харчова (35, 37), а також провулки Барвінковий, Куп'янський, Сторожовий, Успішний і Чистий.

Термінові ремонти 26 серпня (09:00–17:00)

Окремо 26 серпня з 09:00 до 17:00 проводитимуть терміновий ремонт. Без світла залишаться: вул. Михайла Білинського (12, 14, 20), вул. Сонячна (1–33), пров. Великий (1–11) та пров. Кінцевий (1–26).

Планові ремонти 26 серпня (10:00–17:00)

Ще одна група адрес знеструмиться з 10:00. У переліку: вул. Байди (34а), Бомбейська (2–10), Бориспільська (55–80), Буковинська (27–88), Гетьмана Скоропадського (1–65), Житня (1а–101), Зачиняєва (2–29), Інженера Веденеєва (1–22), Куренева (1–12), Михайла Коцюбинського (2а–17), Оберегова (1–99), Ольги Джигурди, Ольги Кобилянської (50–50а), Піщана (2–8/3), Рильського (1–29), Сергія Синенка, Славутича, Талаліхіна, Тичини, а також провулки Арабатський, Батуринський, Пам'ятний і Понтонний.

Термінові ремонти 27 серпня (09:00–17:00)

У четвер, 27 серпня, з 09:00 до 17:00 відключатимуть світло через терміновий ремонт одразу на десятках вулиць: Батарейна, Білогорська (49б), Вахтова (14–75), Високогірна (1–8), Віктора Ляшенка (8–27), Володарська (65–69), Вузькоколійна, Євгена Адамцевича (24–63), Єднання (57–62), Закарпатська (20–53), Знаменська (13–53), Ігора Сікорського (46–46а), Кедрова (1–65), Костя Гордієнка (14–48а), Легендарна (1–39), Літня (8–50), Маршова (2–40), Митрополита Шептицького, Олени Пчілки (25–56), Продольна (59–88а), Саперна (23–70), Сланцева (1а–31), Стратосферна, Тернівська (5–12), Технічна (1–44), Успінська (9–31), Ялинкова (2–36), провулки Деснянський і Знаменський.

Енергетики нагадують, що після завершення ремонтних робіт електропостачання відновлять автоматично — додатково повідомляти мешканців не будуть.

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