Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Кривому Розі та Криворізькому районі, можуть безкоштовно модернізувати та утеплити своє житло. Благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг» запустив відповідну програму.

Підтримка ВПО у Дніпропетровській області продовжує розширюватися: благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг» УГКЦ запустив програму безкоштовної модернізації та утеплення житла для переселенців, які проживають у Кривому Розі та Криворізькому районі.

Як повідомляє KRIVBASS.CITY, проєкт реалізується в межах програми «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні» за підтримки американського народу через Уряд Сполучених Штатів Америки.

Хто може отримати допомогу

Скористатися програмою можуть внутрішньо переміщені особи, які мають офіційний статус ВПО від 2022 року та належать до однієї з категорій вразливості.

До таких категорій належать: люди з тяжкими захворюваннями; багатодітні сім'ї; люди з інвалідністю; одинокі матері, батьки або опікуни дітей віком до 18 років; самотні люди похилого віку (60+), які не мають підтримки від рідних працездатного віку; вагітні жінки та годуючі мами.

Житло, яке планують модернізувати, має бути у власності або в оренді. Для підтвердження відповідності домогосподарств вимогам проєкту фахівці фонду виїжджають на адреси людей, які потребують поліпшення житлових умов.

Що саме передбачає програма

Це не грошова виплата, а безпосереднє виконання ремонтних і відновлювальних робіт. Учасникам не потрібно самостійно шукати майстрів, купувати будівельні матеріали чи організовувати процес — усі етапи, від оцінки стану житла до завершення робіт, забезпечують спеціалісти фонду.

Програма охоплює роботи з утеплення внутрішнього контуру приміщення, а також інші необхідні модернізаційні заходи, спрямовані на покращення умов проживання переселенців.

Як стати учасником програми

Щоб долучитися до програми, достатньо пройти попередню реєстрацію та дочекатися запрошення від фахівців фонду. Після цього спеціалісти проведуть обстеження житла та визначать обсяг необхідних робіт.

Звернутися можна за такими контактами (Кривий Ріг та Криворізький район):

телефон: +38 (067) 180-21-64

адреса: м. Кривий Ріг, вул. Івана Франка, 8

Також працює гаряча лінія Карітасу України за номером: 0 800 336 734.

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