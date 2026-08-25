Пенсіонерам у Дніпропетровській області варто уважно перевірити трудову книжку, бо навіть одна помилка в документі може призвести до втрати частини страхового стажу під час оформлення пенсії.

Страховий стаж для пенсіонерів у Дніпропетровській області — питання, яке потребує уваги заздалегідь: навіть якщо людина десятиліттями працювала офіційно, окремі періоди можуть не потрапити до стажу через помилки в документах. Як повідомляє видання «На пенсії», у Пенсійному фонді назвали найпоширеніші причини, через які пенсіонерам можуть не зарахувати роки роботи.

Чому стаж можуть не зарахувати

У Головному управлінні ПФУ в Кіровоградській області перелічили п'ять поширених причин, через які пенсіонерам не зараховують частину стажу. Ці правила однаково діють на всій території країни, зокрема й у Дніпропетровській області.

Проблеми виникають, якщо: у трудовій книжці є помилка, неточність або неповний запис; на записі немає підпису відповідальної посадової особи; відсутня необхідна печатка; роботодавець не сплатив страхові внески; внески сплачені лише за частину місяця. Кожен із цих пунктів може стати підставою для відмови у врахуванні періоду роботи до страхового стажу.

Неправильна дата народження — окрема проблема

Особливо уважно пенсіонерам варто перевірити титульну сторінку трудової книжки. Роботодавець багато років тому міг помилково вказати неправильне число народження або зазначити лише рік. Під час оформлення пенсії або оцифрування трудової така помилка може створити серйозні проблеми з підтвердженням того, що документ належить саме вам.

Юристка у сфері пенсійного права Марина Шевченко радить: «Огляньте вашу титульну сторінку, звірте, щоб усі записи були на своїх місцях і щоб вони були внесені вірно». За її словами, вирішити питання заздалегідь значно простіше, ніж намагатися відновити підтвердження стажу вже під час оформлення пенсії.

Як виправити помилку в трудовій книжці

Якщо помилку допустив роботодавець, який продовжує працювати, працівникові варто звернутися до нього для виправлення запису. Неправильний запис закреслюють, поруч зазначають правильні дані та роблять відповідну відмітку на підставі паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу.

Якщо ж підприємство припинило діяльність, потрібно з'ясувати, чи є правонаступник, або звернутися до архівної установи для підтвердження необхідних відомостей. Для підтвердження періодів навчання звертаються до навчального закладу, а якщо він на тимчасово окупованій території — до Міністерства освіти і науки України.

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