У Національному банку України попередили пенсіонерів у Харківській області про нові правила фінмоніторингу: тепер навіть звичайний переказ на картку може викликати запитання у банку та призвести до тимчасового блокування рахунку.

Додаткові гроші для пенсіонерів у Харківській області — тема, яку активно обговорюють останніми днями, а тепер з'явилося ще одне важливе попередження: у Національному банку розповіли, через які перекази на картку банки можуть тимчасово заблокувати рахунок.

Нові вимоги НБУ передбачають перелік із 16 ознак для фінмоніторингу. Ідеться про ситуації, коли на картку надходять десятки переказів від незнайомих людей, гроші миттєво йдуть далі або особиста картка працює як касовий апарат. Проєкт уже оприлюднили, його обговорення щойно завершилося.

Багато пенсіонерів вірять у міф про «безпечну суму» — мовляв, до 5 тисяч гривень банк не перевіряє. Це вигадка: банк оцінює не лише суму, а частоту, відправників і те, куди далі рухаються кошти. Десять дрібних переказів для системи підозріліші, ніж один великий.

Під пильне око фінмоніторингу можуть потрапити цілком буденні ситуації: пенсіонер продав сусідам відро картоплі й отримав гроші на картку; людина збирає кошти на лікування; хтось віддав свою картку онукові. У НБУ наголошують: ніколи й нікому не можна передавати власну банківську картку — через такі картки шахраї проганяють тіньові гроші, і крайнім буде власник.

Що робити, якщо банк заблокував картку

Якщо платіж не проходить, насамперед телефонуйте на гарячу лінію банку або пишіть у чат. З'ясуйте, яка операція викликала запитання і який документ потрібен. Це може бути договір, чек, виписка, довідка про пенсію чи скріншот листування.

Банк зобов'язаний перевірити документи за кілька робочих днів і зняти обмеження. Якщо банк не реагує, можна поскаржитися до Національного банку за номером 0 800 505 240 або через форму на сайті.

Нові правила НБУ поки що залишаються проєктом. Коли їх ухвалять, банкам дадуть три місяці на налаштування. Система присвоюватиме операціям рівень ризику — низький, середній або високий, і більшість побутових платежів проходитиме автоматично.

Раніше Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме надають благодійники.

Також Politeka повідомляла, перерахунок пенсії з 1 вересня в Харківській області: на що очікувати пенсіонерам.