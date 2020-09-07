Украинский разведчик попал в засаду, но сумел выйти живым

На счету бывшего воина 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Руслана Пустовойта (позывной "Паук") девять захваченных боевиков и два тяжелых ранения.

В интервью для журналистов издания Обозреватель он рассказал свою впечатляющую историю.

Весной 2014 года, уже после захвата "стрелковцами" Славянска, в Мариуполе стали проходить пророссийские митинги. Он вспоминает, каким это стало шоком для него.

"Понимаешь, они выходили с флагами РФ и кричали: "Россия! Росси-и-я!", а на моем доме – украинский флаг. Проснулась злость. Мы с друзьями самоорганизовались в батальон "Патриот". Правда, оформить официально его в Киеве так и не удалось. Первый свой автомат я добыл во время штурма сепаратистами мариупольского УВД – отобрал у одного из них. Вообще той весной было непросто. На происходящее не реагировали правоохранители, я прибегал к СБУшникам, говорил: сейчас часть захватят, у вас же есть оружие! Они от меня убегали", - смеется защитник Украины.

Он также прошел Саур-Могила и Иловайск, откуда Руслан вывозил погибших друзей. А после поездки в Днепр ему посоветовали пойти в "Правый сектор". Так он попал в 8-й батальон "Аратта" к Андрею Гергерту ("Червню"). С начала 2015-го года Пустовойт уже был в Широкино.

"Там, в Широкино, произошло серьезное боестолкновение, тот бой запомнился. И я до сих пор не понимаю, как мы все не остались на том поле. Наши парни, которые были в "секрете", засекли группу, которая вышла из Коминтерново — 29 человек. Они ночью разминировали балку и собирались выйти в Гнутово, прямо нам в спину. Мы шестеро запрыгнули в машину и поехали по минному полю — других вариантов не было, надо было помочь нашим", - вспомнил бывший военный.

Там его ранило первый раз. В результате взрыва буквально прошило осколками.

"Стреляю, а у меня кровь льется из головы, ног... Спасли пацаны со 131-го батальона, они проезжали рядом на "бардаке", услышали стрельбу и кинулись к нам. Я "отъехал". Пришел в чувство, когда меня везли уже в скорой помощи в Мангуш.", – добавил Руслан.

В июне 2016 года Пустовойт получил задание уничтожить блокпост противника, на котором должно было находиться до 30-ти боевиков. Руслан сначала решил провести разведку, так как нередко секретная информация утекала к врагу.





За несколько часов до начала операции Пустовойт вместе с четырьмя опытными разведчиками 54-го отдельного разведывательного батальона пошел к месту проведения штурма.

У него были плохие предчувствия, считал, что будет засада. Когда воины прибыли на место, увидели, что их уже ждут. Враг собирался взять в кольцо и накрыть артой.

"На краю посадки я увидел в траве растяжку, которую, конечно же, не могли установить наши. А потом услышал за спиной голоса. Когда обернулся, мне в лоб уперся ствол автомата. Спасло то, что в разведку я ходил в сепарской форме, которую раздобыл во время одного из боев. Ну, и моя наглость, – хохочет Руслан. – Я стал на него кричать, мол, на кого автомат поднял?! И потребовал командира. По говору понял, что это русский", - рассказал он.

В этот момент появились разведчики 54 ОРБ в нашей форме, а один из россиян сразу закричал: "Укропы!".

"Мне пришлось "положить" его, а наши парни "сняли" еще двоих. В живых осталось восемь боевиков и я пообещал сохранить им жизнь, если они будут вести себя тихо. Всем восьмерым, взятым в плен, я обмотал руки скотчем, а на первого надел свой бронежилет. Из рации мы слышали, что нас сейчас будут равнять с землей. Когда дошли до середины поля, начался минометный обстрел, но мы добрались целыми. Нас уже поджидали контрразведчики. Среди взятых в плен восьмерых боевиков двое оказались российскими офицерами", – рассказал Руслан.

Через месяц Пустовойт пошел служить в 54-й отдельный разведывательный батальон. А уже в октябре под Мариуполем "Паук" взял в плен начальника вражеского блокпоста "Фила".

"Михаил Филимонов, "Фил". Дрянь родом из Авдеевки. И самое невероятное: он в кармане таскал с собой документы "ДНР" и наградные книжки", – добавил Руслан.

Пустовойт отметил, что не жалеет о том, что пошел защищать свою страну.

"Я воевал несколько лет – не за деньги. Мое сердце разрывалось, я понимал, что Россия пришла в мой дом. Пришли российские бандиты", – говорит Руслан.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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