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В Украине изменятся правила вызова «скорой помощи»



Как передает Politeka.net, о нововведениях рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 12 сентября.

Теперь вызовы будут делить на четыре категории, а изменения вступят в силу в следующем году.

"В 2021 году меняются алгоритмы диспетчеризации. То есть мы будем делить все вызовы на 4 категории. Это - критический, экстренный, неотложный и непрофильный. Это напрямую влияет на время доезда. Если это критический вызов, то "скорая" должна быть практически мгновенно на месте", - заявил он.

Это означает, что к пациенту должна приехать "скорая помощь", которая ближе всего к нему находится, а не в зависимости от места прописки, районного деления о т. п.

Напомним, за 11 сентября, в Украине от китайского вируса умерли 72 человека (наибольшее количество смертей за день с начала эпидемии) и были зафиксированы 3103 новых случая заражения.

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Министерство здравоохранения Украины намерено внести изменения в перечень ограничений, которые действуют для "красной" и "оранжевой" зон карантина.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, совместно с мэрами городов будет пересмотрена возможность изменить часть запретов "красной" зоны, учитывая ситуацию на местах.

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