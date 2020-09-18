Врачи сумели совершить настоящее чудо и пришили заново ножки трехлетней девочи, при этом ее научили заново ходить

Удивительная история началась еще в июне 1984 года в Литовской СРСР. Трехлетняя Расса Прасцевичюте играла в прятки вместе с сестрой и спряталась от нее в высокой траве.

Отец девочек в это время косил траву во дворе и не заметил играющих детей. Неожиданно он услышал душераздирающий крик и увидел свою дочь истекающую кровью, а рядом лежали отрезанные ступни малышки.

Мужчина был в полном ужасе от увиденного, он начал звать на помощь, люди, пришедшие на помощь, попытались остановить кровотечение. Кто-то вызвал скорую и приехавшая на вызов фельдшер, поместила в пакет з замороженной селедкой отрезанные ступни. Другого льда в тот момент не было, а каждая секунда была на счету.

Девочку быстро привели в больницу, но тогда никто из врачей подобную операцию сделать не мог.

После чего дежурный врач связался с Москвой и за Рассой вызвали отдельный самолет. И врачи начали готовиться к сложной операции, ведь действовать нужно было очень быстро. Всю дорогу до Москвы девочка была без сознания. Пока она летела в Москву собрали лучшую команду хирургов во главе с Рамазом Датиашвили.

Спустя двенадцать часов после трагедии началась уникальная операция по пришиванию ступней, это была первая подобная операция в СССР.

Девочку оперировали девять часов. Когда Расса отходила от наркоза врач потрогал ее конечности и они были тёплыми, тогда было ясно кровообращение полностью восстановилось и операция прошла успешно.

Девочка провела в больнице еще несколько месяцев, медики помогли ей заново стать на ножки и сделать ее первые шаги.

Девочка вернулась домой и стала настоящей знаменитостью, ей присылали подарки с разных уголков СССР. Но родители стали продавать их, а на вырученные деньги покупали себе алкоголь. После этого их лишили родительских прав, а девочка долгое время жила в больнице, пока ее не удочерила любящая семья.

Сейчас женщина проживает в Германии. Она вышла замуж, имеет двоих детей и очень счастливая.

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