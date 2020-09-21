Герой Украины, актриса театра и кино Ада Роговцева ездит на передовую и помогает украинским защитникам, ведь по-другому быть не может

Она отметила, что не считает это героическими поступками, ведь уверена, что так должны делать все артисты. Роговцева пояснила, что надо сделать хоть чуточку добра для людей, которые защищают украинцев.

Об этом она рассказала на пресс-конференции в 2018 году, передает издание inlviv.in.ua.

Кроме того, актриса добавила, что туда надо ездить, чтобы украинцы не были такими равнодушными и понимали, как сильно "болит душа и сердце" у защитников Украины.

"Такие истории не прочтешь. Эта работа, особенно для художников, литераторов, актеров, драматургов необходима. Надо быть с ними, слышать людей. Чем больше будет тех, которые знают, как им болит, которые хотят сделать хоть немного добра, тем скорее наше общество станет не таким равнодушным, каким оно есть. Сейчас я так живу, я очень настырная. Мне хочется разбудить, расшевелить чувства в людях", – отметила она.

Она неоднократно выступала для украинских военных на Донбассе, собирала средства для раненых, за что в России против нее возбудили уголовное дело и объявили персоной нон грата. Но актриса ни о чем не жалеет. При этом она не может понять, почему украинские артисты продолжают туда ездить.

"Я не знаю, как наши артисты там работают. За заработки? Я считаю, что вообще человек не должен выбирать между состоянием и совестью, достоинством. Такого выбора просто быть не может", - подчеркнула она.

Также она не может понять, как можна оправдывать агрессию России против Украины.

“Когда люди из России приводят какие-то аргументы, почему они воюют с нами, я им отвечаю: “Мы хоть на 10 сантиметров на вашу землю пришли? Почему же вы, сделав это, находите оправдание?”. Я мечтаю, чтобы они поняли, что мы мирные люди. Так получилось, что меня и Богдана Ступку любили в России, но в одну минуточку все изменилось. Потому, что моя Родина, моя земля мне дороже, чем все блага, которые они предлагают. Хочу, чтобы голос тех умных людей в России, которым не дают говорить и нормально жить, звучал громко и ширился по всей стране”, – отметила Роговцева.

Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.

Как Politeka писала, что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.

Также Politeka писала о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.