Так, директор учебного заведения, по словам вдовы погибшего штурмана, предложила посадить девочку к кому-то на колени в угол класса - мол, свободных мест уже нет. Сама же руководительница учебного заведения отрицает обвинения.



Вдова Елена Остапенко рассказала, что до трагедии их семья жила в Чугуеве, где служил ее муж, а теперь они с ребенком решили переехать в Харьков, где живут родители женщины.



Возник вопрос со сменой школы, девочка учится во втором классе.



"Недалеко от нас в Харькове находится гимназия "Освіта". Нам всего одну остановку нужно подъехать. В Чугуеве Лиза тоже училась в учебно-воспитательном комплексе. Мы с Алексеем пытались дать дочери лучшее образование. Она изучает английский язык, учится на кембриджских курсах, возможно, после школы получит высшее образование за рубежом. Мы с Алексеем этим жили", - рассказала Елена.

Однако в гимназии ребенка погибшего штурмана встретили не слишком приветливо.



"Я представилась, сказала, что вдова штурмана, который погиб. Так сложились обстоятельства, что мы переезжаем в Харьков, поэтому дочь нужно устроить в школу. Она не может долго сидеть дома и смотреть, как мама плачет, ее нужно чем-то занять", - рассказала вдова.



Однако директор, по ее словам, сразу заявила, что они пришли посреди учебного года и у нее нет лишней парты и стула для девочки. Однако в гимназии ребенка погибшего штурмана встретили не слишком приветливо."Я представилась, сказала, что вдова штурмана, который погиб. Так сложились обстоятельства, что мы переезжаем в Харьков, поэтому дочь нужно устроить в школу. Она не может долго сидеть дома и смотреть, как мама плачет, ее нужно чем-то занять", - рассказала вдова.Однако директор, по ее словам, сразу заявила, что они пришли посреди учебного года и у нее нет лишней парты и стула для девочки.

"Ну, можно посадить ее к кому-то на колени в углу класса. Она так это и сказала! Добавила, что в законе об образовании не написано, что она обязана принимать детей военных или бойцов АТО", - с болью рассказала вдова.

Директор гимназии Татьяна Кучеренко категорически все отрицает. Директор гимназии Татьяна Кучеренко категорически все отрицает.

"Что? Какие колени? Что вы говорите! Я за свои слова отвечаю! Пришла мама, я ей объяснила, что у меня только один класс на параллели и там 31 ученик. У меня технически нет возможности принять. Нам даже старую мебель неоткуда взять", - объяснила она.



Слова о "коленах" директор назвала "фантазиями мамы".