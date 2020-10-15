В Киеве мужчина "проучил" парня и нескольких девушек, которые решили спеть гимн страны-агрессора в центре украинской столицы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Киев Оперативный".

Так, в сети появилось видео, как в центре украинской столицы молодые люди стоят на газоне и громко поют гимн России.

Автор видео отмечает, что это происходит в центре Киева. Впоследствии к компании молодых людей подходит мужчина и разгоняет их. Парня он ударил несколько раз по лицу, и тот убежал.

"Иди, чтобы я тебя не видел!" - воскликнул он в его адрес.

Затем мужчина также подошел к девушкам, которые выражали возмущение его поведением. Одну из девушек он толкнул, и та упала на землю.

"Сегодня, в центре Киева, возле Олимпийского стадиона, был вот такой очень странный движ - две девушки пели гимн России. Через несколько минут к ним подошел мужчина и популярно объяснил, что к чему", - говорится в подписи к видео.

Сегодня, в центре Киева, возле Олимпийского стадиона, был вот такой очень странный движ - две девушки пели гимн России🤦‍♂️ Спустя несколько минут к ним подошел мужчина и популярно объяснил что к чему. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 13. Oktober 2020

Следует отметить, что личность парня, решившего "проучить" любителей российского гимна, неизвестна, однако на нем была фотболка с эмлемой 503-й ОБМП ("барсуки").

Следует отметить, что в комментариях много кто поддержал парня, а некоторые даже заметили, что "мало дал". Впрочем, есть и те, кто осуждает такие насильственные методы "воспитания".

Напомним, популярное американское издание назвало Киев российским, фото: "исправляться" не спешат.

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