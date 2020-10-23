Украинский боксер Василий Ломаченко извинился перед поклонниками за поражение от Теофимо Лопеса, чем вызвал бурную реакцию в соцсети

Как передает Politeka, боксер принес извинения за проигранный бой и заявил о готовности к реваншу.

"Все зависит от Лопеса. Если он может дать мне реванш, то, конечно же, я готов. Конечно, я хочу. Хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежды. Извиниться перед командой и сказать ей спасибо. Мы пойдем дальше", - заявил Ломаченко.

В ответ на это украинцы отметили, что в поражении ничего страшного нет, в отличие от предательства.

"Не оправдал надежды не как боксер,а как украинец", "Проиграть - это не предать, а предать - это проиграть все, включая доверие", "Не оправдал как украинец, во-первых! А во-вторых, не интересует...", "Не за то извинился, лучше бы извинился за "один народ", "Вася, РПЦ все тебе простит, обращайся к ним", "То, что он сказал против Украины и украинцев, не подлежит извинению, потому что унизил украинцев и хвалил своих "братьев" рашу, а поражение - за грехи", - пишут в комментариях.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "это так сложно".