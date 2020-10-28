В Украине планируют продлить до конца текущего года режим чрезвычайной ситуации

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины.

Так, украинское правительство намерено продлить до 31 декабря 2020 года режим чрезвычайной ситуации для гражданского населения, который ввели в марте в связи с пандемией коронавируса.

В повестке дня к заседанию правительства 28 октября говорится о том, что срок действия чрезвычайной ситуации будет продлен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

"В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продлении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года", - сказано в пояснительной записке к проекту распоряжения.

Ранее сообщалось, что в Украине могут принять решение об очередном усилении карантина.

По словам главного санврача Виктора Ляшко, украинцам введут новые ограничительные меры при условии, если ежедневно будут фиксировать 15 тысяч новых случаев заражения. Он также добавил, что названная цифра актуальна при равномерном распределении больных на территории Украины, а в регионах ситуация может отличаться.

Напомним, Минздрав предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

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