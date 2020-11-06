Украинцев без масок в общественных зданиях и транспорте будут штрафовать на месте

Как передает Politeka.net, об этом предупредил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам штраф за отсутствие масок будет 170 - 255 гривен, а протокол будут составлять сразу на месте.

Право накладывать штраф имеют работники эпидемического контроля, Национальной полиции и органов местного самоуправления.

Максим Степанов

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Украинцы восприняли такую новость неоднозначно. Многим такая идея показалась правильной, но не обошлось и без критики решения властей.

"Не чудите, откуда у людей с собой такие суммы, это у вас карманы забиты, а у людей при этой ситуации не всегда на еду есть, раздавать надо маски, а не штрафовать", "Поддерживаю! Уже надоели люди без масок в транспорте", "Маски бесплатно пусть дают! На день 10 штук", "Штрафами пандемию не победишь. Делайте реальные шаги, а не зациклились на штрафах", ", "Похоже на репрессии", "А мы по другому и не поймём", "Одобряю двумя руками. Только контроля должно быть много, особенно в первое время пока пассажиры не привыкнут", - писали в сети.

Стоит отметить, что за последние дни количество зараженных "китайским" вирусов среди украинцев стремительно увеличивается. Так, за 5-е ноября было подтверждено 9721 случаев.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.