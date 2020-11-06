Украинцев без масок в общественных зданиях и транспорте будут штрафовать на месте
Как передает Politeka.net, об этом предупредил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам штраф за отсутствие масок будет 170 - 255 гривен, а протокол будут составлять сразу на месте.
Право накладывать штраф имеют работники эпидемического контроля, Национальной полиции и органов местного самоуправления.
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Украинцы восприняли такую новость неоднозначно. Многим такая идея показалась правильной, но не обошлось и без критики решения властей.
Стоит отметить, что за последние дни количество зараженных "китайским" вирусов среди украинцев стремительно увеличивается. Так, за 5-е ноября было подтверждено 9721 случаев.
Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.
Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.
Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.