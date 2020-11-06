Украинцев без масок в общественных зданиях и транспорте будут штрафовать на месте

Как передает Politeka.net, об этом предупредил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам штраф за отсутствие масок будет 170 - 255 гривен, а протокол будут составлять сразу на месте.

Право накладывать штраф имеют работники эпидемического контроля, Национальной полиции и органов местного самоуправления.

Украинцы восприняли такую новость неоднозначно. Многим такая идея показалась правильной, но не обошлось и без критики решения властей.

