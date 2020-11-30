У пациентов с тяжелым течением коронавируса наблюдаются общие признаки, которые трудно пережить
Так, по словам главного анестезиолога Минздрава, профессора Сергея Дуброва у пациентов с тяжелым течением болезни синеют губы, руки и даже начинаются приступы паники, передает Обозреватель.
"Синеет лицо, синие губы, синие руки у пациентов начинается паника, частота дыхания около 60, 80, паника, на этой панике пациент срывает с себя маску", – вспоминал медик случаи, которые происходили у него на глазах.
Дубров сказал, что в такие моменты врачу нужно быть с больным, чтобы выровнять его состояние.
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"То есть меняются параметры вентиляции, вводятся антикоагулянты, пациент психологически пытается успокоиться и в течение 10-15 минут мы выровнялись на те показатели 90% сатурации. К утру пациент был стабилен", – сказал он.
Медик пояснил, что момент снижения сатурации, когда пациент испытывает недостаток воздуха – ужасный.
"В момент снижения сатурации, когда пациент, находясь в сознании, не может надышаться и чувствует катастрофическое ощущение нехватки воздуха, я думаю, это ужасно и невыносимо страшно. Судя по глазам тех пациентов, которых я вижу каждый день", – резюмировал Дубров свою историю.
Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.
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