Госэкоинспекция в тестовом режиме работает с системой оперативного информирования о продукции, представляющей риск, а со следующего года после соответствующего обучения работников введет ее полноценно.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины, передает "Знай".

Глава ДЭИ Андрей Малеванный подчеркнул, что сейчас в инспекции проводится интенсив для работников в сфере осуществления рыночного надзора.

«Для усовершенствования процесса проведения проверок в рамках рыночного надзора для инспекторов начался курс повышения квалификации совместно с ГСЧС, Гоструда, НМУ им. Богомольца, Национальным авиационным университетом и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Этот учебный интенсив охватит все направления контроля и качества нефтепродуктов», - отметил Андрей Малеваный.

Он, в частности, напомнил, что ДЭИ имеет полномочия на рыночный надзор за некоторыми видами нефтепродуктов.

«Госэкоинспекция осуществляет контроль качества нефтепродуктов.

Речь идет о процедуре рыночного надзора (осуществляется в соответствии с постановлением КМУ от 28.12.2016) за бензином, дизельным, судовым и котельным топливом.

ДЭИ выполняет документальную проверку продукции, то есть, соответствие паспортов качества топлива техническим требованиям», - отметил Андрей Малеванный.

Осуществление этой процедуры необходимо для контроля качества и безопасности топлива.

"Квалифицированная работа наших инспекторов позволяет выявлять отклонения в характеристиках горючего и выносить предписания об их ликвидации. Соответственно, этим ДЭИ контролирует безопасность топлива для конечного потребителя.

Так, в течение 3 кварталов 2020 года в рамках рыночного надзора Госэкоинспекция вынесла 166 постановлений о применении административно-хозяйственных санкций на сумму около 5,2 миллиона гривен. Всего проведено 634 проверки на АЗС и автогазозаправочных станциях по всей Украине», - добавил Андрей Малеваный.