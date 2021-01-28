Европейские страны сейчас работают над тем, чтобы не только вывести свою экономику на новый технологический уклад, но и защитить её от воздействий извне. А для этого одно из важнейших условий – валюта, защищённая от таких воздействий.

Об этом рассказывает в своём блоге на YouTube политолог Руслан Бизяев.

Он напомнил, что 12 октября прошлого года глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила: ЕЦБ всерьёз рассматривает возможность запуска цифрового евро. Она добавила, что дело это долгое и трудоёмкое, но сделает европейскую валюту более безопасной. По словам Лагард, сейчас более 60 процентов транснациональных компаний перешли на цифровую валюту из-за пандемии коронавиуса.

«Но не коронавирусом как говорится единым. Одновременно в ЕС отвергли идею предоставления со стороны Евросоюза поддержки в выпуске криптовалюты компании FacebookLibra. Одним из главных аргументов брюссельских чиновников стали опасения, что этот проект может подорвать возможности ЕС по финансовому контролю в зоне евро», - говорит Бизяев.

При этом крайне важно, чтобы эта валюта не зависела от внешних санкций – следовательно, Европе нужна своя финансовая система. Разговор о ней пошёл ещё в 2018 году. Тогда министр финансов франции Брюно Ле Мэр подчёркивал, что для обеспечения суверенитета Европы ей нужны свои инструменты финансирования, а глава германской дипломатии Хайко Маас выражался более определённо: Европе требуются каналы платежей, независимые от США.

«Планирование собственной системы денежных переводов в Европе началось после того, как США пригрозили принять меры против Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), штаб-квартира которого находится в Бельгии», - поясняет эксперт.

Сейчас мир и в самом деле держится на американском долларе, но в Европе думают над тем, что можно ему противопоставить.

В отношении Украины Руслан Бизяев настроен пессимистично – точнее, в отношении Украины в её нынешнем виде.

«Я не вижу смысла пытаться спасти то, что неизбежно рухнет – текущую экономическую модель страны, основанную на принципах четвертого технологического уклада. Необходимо срочно создать и утвердить план перехода экономики страны на новые рельсы. В основе его должны лежать образование и собственная силиконовая долина», - подчёркивает он.

Ранее он, как сообщает Politeka, указал на причины бедности украинцев.

Также Бизяев высказал своё суждение по поводу локдауна.