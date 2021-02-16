Цены на продукты продолжают расти. Но весной ожидается очередное подорожание.
Об этом в программе «Суть событий» для Знай.uа рассказала журналистка Катерина Котенкова.
В начале текущего месяца цены выросли почти на все категории продуктов. Например, десяток яиц стоит около 31,90 грн, а в начале декабря 2020 году их продавали по 20-23 грн.
За 1 кг сахара надо было заплатить 19,90 грн, а сегодня придется отдать 21,29 грн.
Также подорожали тепличные овощи. За килограмм огурцов просят 59,90 грн, а стоимость помидоров варьируется от 39,95 до 48,90 грн/кг.
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Но весной ожидается очередное повышение цен на продукты. Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание хлеба, овощей и фруктов. А вот стоимость масла, яиц и сахара существенно не изменится.
Для подорожания зерна есть несколько причин. Прежде всего, это общий рост цен на продукты после пика коронакризиса весной прошлого года. Вторая причина – плохой урожай у основных экспортеров зерна. От неблагоприятных погодных условий пострадали и страны Южной Америки, и Украина. По предварительным оценкам, украинские аграрии недополучили 24% кукурузы, 14% ячменя и 13% пшеницы по сравнению с предыдущим периодом. На мировые цены также повлияло введение экспортных пошлин РФ, как одним из основных экспортеров зерновых.
Однако есть прогнозы, что дороже, чем сейчас, зерновые стоить не будут, а до нового урожая цены существенно снизятся.
По данным Министерства развития экономики, Украина занимает второе после США место в мире по объемам совокупного экспорта зерновых культур. Наша страна вторая по объемам поставок ячменя, четвертая – по кукурузе и пятая – по пшенице.
Кроме того, впервые за последние 13 лет животноводство оказалось в убытке. Даже прошлогодний рост цен на мясо на 13,2% не разрешил компенсировать уменьшение объемов реализации. Подорожание мяса и яиц не удастся избежать и в этом году.
Как и в 2019-м, наибольшие убытки сложились в производстве яиц. Но если тогда их удалось перекрыть за счет доходов от молока, то в прошлом году свинина также стала убыточной.
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