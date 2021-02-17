С сегодняшнего дня граждане имеют возможность подать обращение об экологических нарушениях в Госэкоинспекцию с помощью чат-бота Save Eco Bot

Это можно сделать прямо со своего смартфона за несколько минут, пишет znaj.ua.

О появлении такой функции в чат-боте сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

«Если вы стали свидетелем вырубки леса, сброса промышленных стоков в реку или же обнаружили несанкционированную свалку, то можете, не покидая место нарушения, подать обращение через чат-бот Save Eco Bot. Такая жалоба поступает в Госэкоинспекцию и является основанием для проведения внеплановой проверки, по результатам которой рассчитываются убытки, нарушителям предъявляются штрафы и предоставляются предписания по устранению нарушений», - пояснил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

Он отметил, что новый инструмент в Save Eco Bot позволит значительно сократить путь от выявления проблемы до ее решения. Ведь обращения об экологических нарушениях начнут прорабатываться деи почти сразу после их фиксации гражданами.

"Благодаря появлению нового функционала Save Eco Bot станет гармоничной частью процесса диджитализации ДЭИ, который сейчас активно продвигается.

В частности, сейчас уже разработано техническое задание для создания электронной системы «Кабинет экологического инспектора», что позволит перевести документооборот в цифровой вид, оптимизировать рабочие процессы и обеспечить открытость деятельности ГЭИ перед общественностью», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Сейчас Госэкоинспекция уже использует ряд электронных инструментов.

"Это инспекционный портал, где публикуется информация обо всех проверках и планах ДЭИ, а также интерактивная карта Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, которая помогает инспекторам фиксировать несанкционированные свалки. Такие цифровые ресурсы усиливают экологический контроль и позволяют повышать производительность инспекторов», - добавил Андрей Малеваный.