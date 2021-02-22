Снижение НДС для аграриев, которые поставляют сырье, не приведет к уменьшению цен на продукты питания для населения. Об этом заявил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.



"Фактически на конечную цену это влиять не будет. И мы, как потребители, не увидим любую скидку", - сказал Дорошенко.



По его словам, чтобы обеспечить снижение цен на агропродукцию для конечного потребителя, необходимо было уменьшить НДС для всех групп продукции и по всей цепи ее производства, включая переработку.



"Считаю, что если мы хотели действительно получить результат эффективный, то необходимо было пройтись по всем звеньям, и снизить, например, для всех звеньев на все группы продукции аграрной на 2%. Тогда бы мы понимали, что механизм точно будет работать. Все находятся в равных условиях, все производители, а потребитель мог бы выбирать между разными продуктами", - пояснил Дорошенко.



Он подчеркнул: снижение налога только для отдельных производителей сырья позволит сэкономить исключительно этим производителям и только от их желания зависит, или они снизят цены на свое сырье на уровень уменьшения НДС.



"На сегодняшний день все зависит только от производителя – даст ли он скидку, поскольку он сэкономил часть средств для потребителя и для ритейла сначала. Или нет... Так что в давнем случае это значительно хуже, чем фактически были бы введены одинаковые условия для всех", - подытожил Дорошенко.



Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что от закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выиграют лишь крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды. По его мнению, этот закон не должен вступить в действие.



В то же время президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко считает, что снижение НДС только для производителей аграрного сырья приведет к банкротству отечественных перерабатывающих предприятий.



Напомним, законопроект, который предусматривает снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656), Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года, президент его еще не подписал.