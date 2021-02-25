Пока многие звезды шоу-бизнеса взяли творческую паузу и отложили премьеры до лучших времен из-за карантина, неугомонный Михаил Поплавский не сидел без дела. Он снял суперсовременный клип на легендарную песню «Юний орел», с которой в 1997 году ворвался в шоу-бизнес, пишут "Факты".

Презентация состоялась в Киевском университете культуры. Первыми с новой версией клипа познакомились студенты, коллеги, выпускники вуза и звездные друзья: телеведущий Григорий Решетник, народные артисты Украины Павел Зибров и Наталья Бучинская. И были весьма удивлены — Михаил Поплавский предстал в неожиданном образе, а картинка создавалась с использованием суперсовременных технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube и других.

«Юный орел» — для меня особенная песня. С ней я впервые вышел на сцену для раскрутки и популяризации института культуры. С этой песни стартовал проект «Поющий ректор» как технология. Тогда это было для меня вызовом. А сегодня я горжусь, что когда-то малоизвестный институт стал топовым университетом в Украине. И я продолжаю экспериментировать вместе со звездными выпускниками", — сказал Михаил Поплавский.

Режиссером нового, уже четвертого клипа, стала известная выпускница КНУКиИ Катя Царик. Для нее песня «Юный орел» особенная. Когда будущий клипмейкер училась на первом курсе, эта мелодия звучала в стенах университета вместо звонка. Катя признается, что уже тогда мечтала снять клип для поющего ректора. И вот они вместе с Михал Михалычем сделали ребрендинг его главного хита, используя трендовые мировые технологии.

«Мы создаем новую историю современного шоу-бизнеса, первыми в Украине презентовали уникальную работу - клип в 3D виртуальной реальности, - рассказал «ФАКТАМ» Михаил Поплавский. - Эти технологии только начинают применять в мире. Университет культуры всегда в тренде мировых технологий. Сейчас, когда музыкальная индустрия стремительно развивается, важно искать свои фишки, режиссерские ходы. Нужно не просто идти в ногу со временем, но и быть на шаг впереди. Этому я учу своих студентов, поднимая высокую планку».

«Мы первыми применяем такие инновационные технологии в своих проектах. Для меня важно, что реализовывают их наши звездные выпускники: режиссеры Катя Царик и Евгений Тимохин, оператор Юрий Король, в клипе снимались бывшие студентки, которые уже 10–12 лет работают у меня в балете и на бэк-вокале. Их образы создавали наши мастера кафедры фэшн-бизнеса», - рассказал Михаил Поплавский.

Главным требованием ректора было сочетать концертный клип с сюжетом, такова была идея Михаила Михайловича. Как говорит Катя Царик, это оказалось задачей не из легких.

«Мне казалось, что давно выпустилась, все умею, все знаю. Но нет. Эта работа стала для нас вызовом, при реализации которого мы с командой также учились. Не каждый может себе позволить воплощать такие смелые прогрессивные технологии. Это сложная система съемок, программирование которой было разработано киевской компанией», - рассказала Катя Царик.

Видео снимали почти сутки. Вместе с Поплавским в клипе снимались балет и бэк-вокалистки. Для них были созданы соблазнительные костюмы из черного латекса, разработаны одинаковые макияж и прически так, что девушки в клипе выглядят, как близнецы.

Клип «Юный орел» Михаила Поплавского - первая презентованная видеоработа с использованием мировых технологий. В ближайшее время он обещает представить пять новых клипов в абсолютно новой стилистике и с новыми фишками.