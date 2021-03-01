Терорганы ГЭИ провели комплексное обследование участков вдоль рек для выявления несанкционированных и стихийных свалок, чтобы не допустить попадания отходов в водные объекты вместе с талым снегом. Это предотвратит "миграцию" мусора с течением рек в соседние страны.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает «Знай».

«По результатам такого аудита Госэкоинспекция предоставила органам местного самоуправления предписания об устранении нарушений. В частности, вдоль реки Тиса в Закарпатской области было выявлено 16 несанкционированных свалок, а предписания об их ликвидации направлены главам соответствующих объединенных территориальных общин. Надеюсь на их оперативную реакцию, но также прошу Закарпатскую ОГА проконтролировать выполнение. Ведь от этого зависит не только экологическая безопасность, но и международные отношения между Украиной и Венгрией.

Зато в Центральном округе ГЭИ (Черкасская и Полтавская области) уже отчитались о ликвидации всех 18 свалок, выявленных в прибрежно-защитных полосах», - рассказал глава ГЭИ Андрей Малеваный.

Результаты проведенного обследования также станут основой для создания интерактивной карты прибрежно-защитных полос. Этот ресурс будет отображать местонахождение опасных объектов вдоль рек и их пойм. С помощью карты общественность сможет контролировать ликвидацию свалок, складов опасных отходов и др. органами местного самоуправления.

Глава ГЭИ также отметил, что необходимость такой проверки возникла из-за высокой вероятности возникновения паводков. Он напомнил, что в прошлом году из-за наводнений на Закарпатье мусор с прибрежных полос попал в трансграничные реки и в соседнее государство Венгрию.

"Сотни тонн мусора с прибрежных полос смыло к реке Тиса, которая соединяет Венгрию и Украину. Нашего западного соседа буквально "засыпало" отходами-венгерская спецтехника удаляла мусор в круглосуточном режиме", - отметил Андрей Малеванный.